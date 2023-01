Aktien Schweiz mit leichtem Plus - Logitech brechen ein

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit leichten Aufschlägen beendet. Im Fokus der Anleger standen die US-Verbraucherpreise. Wie am Markt erwartet hat der Inflationsdruck in den USA nachgelassen. Einige Marktteilnehmer hätten allerdings mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet, hieß es.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.288 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 52,24 (zuvor: 51,96) Millionen Aktien.

Die Aktie von Logitech brach um 16,9 Prozent ein. Das IT-Unternehmen hat nach einem schwachen dritten Quartal den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr gesenkt. Währungsbereinigt dürfte der Umsatz nun um 13 bis 15 Prozent schrumpfen statt wie bisher erwartet um 4 bis 8 Prozent.

Gut lief es für die Finanzwerte. Credit Suisse stiegen um 2,8 Prozent, UBS um 1,2 Prozent. Am Freitag werden mit JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo und Bank of America gleich vier große US-Konkurrenten ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen und damit die US-Berichtssaison eröffnen. Swiss Life gewannen 2,7 Prozent.

Für die Aktie des Schwergewichts Nestle ging es um 0,5 Prozent nach oben. Die Analysten der Deutschen Bank haben die Titel auf "Buy" von zuvor "Hold" hochgestuft. Bei den Pharmariesen stiegen Novartis um 0,3 Prozent. Für die Aktie des Wettbewerbers Roche ging es indessen um 0,3 Prozent nach unten.

Clariant (+0,8%) ist ins Visier der Schweizer Börse geraten. Wie Six mitteilte, ermittelt sie gegen den Spezialchemiekonzern wegen einer möglichen regelwidrigen Veröffentlichung kurssensibler Informationen. Die Untersuchung steht im Zusammenhang mit den von Whistleblowern Anfang 2022 vorgebrachten Vorwürfen von Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung.

Im breiteren Markt ging es für die Aktie von Arbonia um 7,6 Prozent abwärts, nachdem der Gebäudezulieferer eine weitere Gewinnwarnung abgeliefert hat.

