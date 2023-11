Aktien Schweiz mit leichten Aufschlägen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit leichten Aufschlägen beendet. Etwas Gegenwind kam von den Energiepreisen, hier ging es am Terminmarkt für die Notierungen für Gas wie auch Öl nach oben. Das Umfeld an den europäischen Börsen spreche aber eher für weitere Vorstöße auf der Oberseite, meinte ein Börsianer mit Blick auf die Renditen am Anleihemarkt.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 10.645 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,2 (zuvor: 21,83) Millionen Aktien.

Die von Zurich Insurance vorgelegten Zahlen für die ersten neun Monate hatten Licht und Schatten zu bieten. Der Versicherer zieht jedoch ergänzend zur Dividende einen zusätzlichen Aktienrückkauf in Betracht. Zudem hat die Tochter Farmers Group die Übernahme von drei Maklerfirmen und des Dienstleistungsgeschäfts des staatlichen Hochwasserversicherungsprogramms von Farmers Exchanges für 760 Millionen Dollar vereinbart. Die Aktie gab 0,4 Prozent nach.

Die Papiere von Swiss Life stiegen nach den kräftigen Vortagesverlusten nur leicht um 0,4 Prozent. Der Konzern hatte am Mittwoch Zahlen für den Neunmonatszeitraum vorgelegt und dabei einen Rückgang im Vermögensverwaltungsgeschäft und eine Verschlechterung der Solvabilitätsquote vermeldet.

Deutlicher nach oben ging es für ABB (+3,7%). Marktteilnehmer verwiesen auf positive Kommentare von Analysten. Gut gefragt waren auch Geberit (+2,1%) und Partners Group (+2,2%).

Die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle gewann 0,9 Prozent. Bei den Pharmariesen schlossen die Titel von Roche kaum verändert, Novartis gaben indessen 0,7 Prozent nach.

