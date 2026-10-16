Aktien Schweiz mit sechstem Tagesgewinn in Folge

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Freitag bereits den sechsten Tag in Folge nach oben gegangen, auch wenn das Plus diesmal eher mager ausfiel. Die jüngste Ausverkaufsstimmung an den internationalen Börsen bei KI- und Technologieaktien kam dem Leitindex SMI zugute. Er zog mit seiner Dominanz defensiver Aktien Käufer an. Dies könnte sich auch noch fortsetzen, meinten Marktteilnehmer mit Blick auf die global weiter fragil im Markt liegenden Aktien mit KI-Fantasie.

Der SMI legte um 0,3 Prozent zu auf 14.391 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 25,79 (Donnerstag: 29,68) Millionen Aktien. In der Wochenbilanz bedeutet das ein Plus von gut 4 Prozent.

Erneut fanden sich die beiden SMI-Neulinge Galderma und Sandoz in der Spitzengruppe mit Zugewinnen von 2,3 bzw. 2,6 Prozent. Nestle verteuerten sich nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan mit einem Kursziel von 100 Franken um 1,7 Prozent auf 82,43 Franken.

Einige der Favoriten der Vortage, Aktien aus dem als defensiv geltenden Pharma- und Gesundheitssektor, rangierten diesmal am Ende. Hier dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben. Am Ende im SMI lagen Novartis mit einem Minus von 1,0 Prozent. Alcon büßten 0,7 Prozent ein. Für Givaudan ging es nach kräftigen Vortagesgewinnen nach einer erhöhten Prognose um 0,5 Prozent nach unten.

Roche kamen mit einem Minus von 0,1 Prozent davon. Dass Roche die Zulassung der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) erhalten hat, das Medikament Enspryng zur Behandlung einer seltenen Autoimmunerkrankung zu vermarkten, stützte nicht, Es ist zudem bereits die zweite Indikation für Enspryng in den USA.

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October 16, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)