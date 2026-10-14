Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|
14.10.2026 17:52:40
Aktien Schweiz mit viertem Plus in Folge - Pharmawerte führen SMI an
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt hat die zuletzt gute Stimmung am Mittwoch angehalten. Der Leitindex legte den vierten Handelstag in Folge zu und ließ sich auch davon nicht beirren, dass in den USA die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung stieg und damit die Zinsen auch andernorts anzogen. Auslöser war eine höher als erwartet ausgefallene US-Inflation.
Der SMI gewann 1,5 Prozent auf 14.130 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,21 (Dienstag: 21,82) Millionen Aktien.
SMI-Tagesgewinner waren Lonza. Die Aktie verteuerte sich um 3,4 Prozent, nachdem das Pharma- und Biotechnologieunternehmen seine Finanzziele anlässlich eines Kapitalmarkttages erhöht hatte. Auf den Rängen folgten weitere Pharmaaktien mit Roche (+3,1%), Sandoz (+3,0%) und Novartis (+2,8%). Sie gelten als eher defensiv und weniger zinsempfindlich.
Galderma stiegen um 2,7 Prozent, nachdem sich der Dermatologiekonzern mit dem Finanzinvestor Blackstone und der Familie Obagi auf die Übernahme von ZO Skin Health für 1,5 Milliarden Dollar einschließlich Schulden geeinigt hatte. Laut Galderma stärkt der Zukauf das Angebot für medizinisches Fachpersonal sowie Patienten.
Schlusslicht im SMI waren UBS mit einem Minus von 1,6 Prozent. Hier könnten die gestiegenen Zinsen gebremst haben. Sie könnten eine geringere Kreditnachfrage zur Folge haben. Swiss Re verloren 0,2 Prozent, nachdem Jefferies die Aktie auf "Underperform" abgestuft hatte.
In der zweiten Reihe verbesserten sich Bossard um 2,3 Prozent, nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen des Industriekonzerns. Swisscom legten um 1,4 Prozent zu. Das Unternehmen gewann eine Berufung gegen eine Entscheidung der nationalen Kartellbehörde, die Swisscom wegen seiner Pläne zum Ausbau des Glasfasernetzes mit einer Geldstrafe belegt hatte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2026 11:53 ET (15:53 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
15.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|SIX-Handel: nachmittags Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI mittags freundlich (finanzen.at)
|
15.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
15.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bossard AG
|288,00
|0,00%
|Galderma
|185,95
|0,08%
|Lonza AG (N)
|653,00
|0,21%
|Novartis AG
|134,06
|0,13%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|133,00
|-0,75%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|417,20
|0,10%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|404,31
|-0,98%
|Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
|50,36
|-0,58%
|Sandoz
|81,88
|0,20%
|Swiss Re AG
|161,45
|0,47%
|Swisscom AG
|713,00
|0,14%
|Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh
|67,50
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.