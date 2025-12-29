Galderma Aktie

Galderma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721

29.12.2025 17:46:39

Aktien Schweiz nach Rekorden unverändert

DOW JONES--Bei sehr ruhigem Geschäft hat sich die Jahresendrally am schweizerischen Aktienmarkt nach den Rekordständen vom vergangenen Dienstag nicht mehr fortgesetzt. Die Nachrichtenlage fiel kurz vor Jahresultimo sehr dünn aus, viele institutionelle Investoren hatten ihre Bücher für dieses Jahr längst geschlossen. Händler sprachen von vereinzeltem Window-Dressing - vor allem in der zweiten und dritten Reihe. Dabei versuchen unter anderem Fondsverwalter, ihre Jahresentwicklung besser aussehen zu lassen, indem sie sich beispielsweise von schlecht gelaufenen Aktien trennen und gut gelaufene noch in ihre Portfolios nehmen. Der SMI schloss unverändert bei 13.241 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,25 (Vortag: 14,07) Millionen Aktien.

Mit Blick auf die Geopolitik fehlten zudem die Kaufargumente. Die Gespräche zum Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine brachten keinen Durchbruch, zugleich nahmen die Spannungen zwischen den USA und Venezuela sowie zwischen China und Taiwan deutlich zu. Sika, die im Jahresvergleich zu den absoluten Schlusslichtern zählten, stiegen um 0,6 Prozent. Gekauft wurde auch das defensive Schwergewicht Nestle (+1,2%), im Pharmasektor fielen Roche (-0,6%) und Novartis (-0,2%) - beide Werte waren 2025 sehr gut gelaufen. Auch bei den Aktien der UBS (-0,8%) wurden Gewinne nach einer starken Jahresbilanz mitgenommen.

Unter den Nebenwerten profitierten Galderma (-1,4%) nicht von einem positiven Analystenkommentar durch Vontobel. Der Vermögensverwalter GAM Holding lehnt die geplante Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Honda-Tochter Yutaka Giken durch den indischen Autoteilehersteller Samvardhana Motherson International ab. Der GAM-Kurs stagnierte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 11:46 ET (16:46 GMT)

