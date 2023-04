Aktien Schweiz nach Zahlenflut etwas fester

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit leichten Aufschlägen beendet. Im Fokus der Anleger standen die Quartalsberichte u.a. von Nestle, Novartis, ABB und UBS.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.513 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 48,57 (zuvor: 31,69) Millionen Aktien.

Nestle hat höhere Kosten an seine Kunden weitergeben können. Dank deutlicher Preiserhöhungen steigerte der Nahrungsmittelkonzern seinen Umsatz im ersten Quartal stärker als erwartet. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Titel des Index-Schwergewichts rückten 0,8 Prozent vor.

Die Aktie von Novartis stieg kräftig um 4,0 Prozent. Der Pharmariese ist nach einem guten Jahresauftakt optimistischer mit Blick auf das Gesamtjahr geworden. Das Fundament lieferte nach Aussage aus dem Handel ein gutes erstes Quartal, in dem der Konsens beim Umsatz leicht und beim EBIT deutlicher übertroffen wurde. Die Titel des Wettbewerbers Roche legten im Gefolge 0,4 Prozent zu. Roche wird am Mittwoch Einblicke in den Geschäftsverlauf gewähren.

ABB (+3,5%) ist mit einem Gewinn- und Umsatzplus ins Jahr gestartet und konnte auch beim Auftragseingang zulegen. Die Profitabilität hat sich zudem weiter verbessert, beim Ausblick auf das laufende Jahr wird der Technologiekonzern nun optimistischer. Zudem kündigte ABB an, seine ADR-Scheine von der New Yorker Börse zu nehmen.

Abschläge mussten indessen die Papiere von UBS hinnehmen. Die Aktie büßte 2,2 Prozent ein. Hohe Rückstellungen für Rechtsfälle in den USA und niedrigere Erträge im Investmentbanking sowie im Asset Management haben der Bank im ersten Quartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Gleichzeitig konnte das Finanzinstitut, das vor der staatlich organisierten Übernahme der Credit Suisse steht, in der Vermögensverwaltung neue Kundengelder einwerben. Die Aktie von Credit Suisse gab 1,3 Prozent nach.

Die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont ging 0,9 Prozent leichter aus dem Handel. Für die Papiere des Wettbewerbers Swatch ging es indessen um 1,3 Prozent nach oben. Die Schweizer Uhrenexporte haben im März weiter angezogen, begünstigt durch die weitere Erholung des chinesischen Marktes. Die Exporte in die Vereinigten Staaten blieben aber hinter den jüngsten Höchstständen zurück.

Im breiteren Markt schlossen Kühne & Nagel nach Zahlenvorlage 3,5 Prozent leichter. Der Logistikkonzern hat im ersten Quartal prozentual deutlich zweistellige Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verbuchen müssen. "Das gesamtwirtschaftliche Umfeld blieb auch zum Jahresauftakt 2023 äußerst herausfordernd", sagte CEO Stefan Paul.

Die Aktie des Personaldienstleisters Adecco verlor 3,1 Prozent, nachdem der niederländischen Wettbewerber Randstad im ersten Quartal weniger verdient hat.

