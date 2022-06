Aktien Schweiz nach Zinserhöhungen auf Jahrestief

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat nach nur einem Gewinntag am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Händler sprachen von einem Tag der Notenbanken und machten deren Geldpolitik für die Abgaben verantwortlich. Neben den USA am Vortag und Großbritannien am Vormittag hatte auch die Schweizerische Notenbank (SNB) die Leitzinsen angehoben - und dies auch noch überraschend kräftig um 0,5 Prozentpunkte. Eine Zinserhöhung in der Schweiz galt im Vorfeld zwar als möglich, war aber keineswegs ausgemacht, zumal die Inflation in der Schweiz zuletzt zwar gestiegen war, aber längst nicht so sehr wie in anderen Regionen der Welt. Viele Marktteilnehmer wurden daher von der SNB-Entscheidung überrascht.

"Die durchgreifende Zinswende trübt die Stimmung kräftig ein", sagte ein Marktteilnehmer. "Wir müssen drei Zinserhöhungen verarbeiten: in den USA, in der Schweiz und in Großbritannien." Der Franken wertete zum Euro um über 2 Prozent auf, der Euro näherte sich der Parität. Die Zinswende in der Schweiz und der feste Franken drückten die eidgenössische Börse auf Jahrestiefs, der SMI sank um 2,9 Prozent auf 10.475 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 56,2 (zuvor: 44,33) Millionen Aktien.

Händler warnten angesichts der geldpolitischen Straffungen erneut vor dem Heraufziehen einer Rezession. Daher profitierten auch die Finanzwerte nicht von steigenden Leit- und Marktzinsen. Swiss Life (-6,4%), UBS (-6%), Credit Suisse (-4,9%) und Swiss Re (-4,7%) fanden sich am unteren Ende des Tableaus wider. Swiss Re wurden zudem von einem negativen Analystenkommentar der UBS belastet.

Selbst die defensiven Schwergewichte Nestle (-1,2%), Roche (-1,4%) und Novartis (-2,3%) konnten sich der Marktschwäche nicht entziehen. Der Pharmakonzern Roche hatte zudem einen Rückschlag bei seinem Medikamenten-Kandidaten Crenezumab einstecken müssen. Der monoklonale Antikörper zeigte in einer Studie nicht die erhoffte Wirkung. Unter den Nebenwerten hatte sich Meier Tobler (-2,5%) positiv zum Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres geäußert, doch ging dies in der allgemeinen Marktschwäche unter - das galt auch für den Kapitalmarkttag von SIG (-5%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2022 11:44 ET (15:44 GMT)