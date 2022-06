Aktien Schweiz schießen hoch - Alle SMI-Werte im Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Freitag mit massiven Gewinnen geschlossen. Dabei lief der Markt den Nachbarbörsen voraus. Die häufig zu beobachtende Zweiteilung zwischen defensiven Werten und Zyklikern war nicht gegeben, die Aktien legten querbeet zu. Von den US-Börsen kamen freundliche Vorgaben: Sowohl am Donnerstag als auch Freitag tendierten sie im Plus. Schwache Konjunkturdaten hatten in den USA die Hoffnung geweckt, dass die Geldpolitik der Fed weniger straff ausfallen könnte als bislang befürchtet. Zudem waren etliche Teilnehmer wohl der Auffassung, dass Aktien auf dem gesunkenen Niveau attraktiv sind. Doch warnten Händler, dass die belastenden Themen wie Inflation und Rezessionsgefahr nicht aus der Welt sind.

Der SMI gewann 3,5 Prozent auf 10.823 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. 12 der 20 SMI-Werte gewannen mehr als 3 Prozent. Umgesetzt wurden 45,47 (zuvor: 34,2) Millionen Aktien.

Unter den defensiven Schwergewichten ragten Roche mit einem Plus von 4,1 Prozent heraus. Novartis gewannen 3 Prozent und Nestle 2,9 Prozent. Gesucht waren aber auch ABB (+2%), Geberit (+4,7 Prozent), Lonza (+5,1%) oder Sika (+3,1%). Bei den Technologieaktien stiegen AMS-Osram um 4,1 Prozent und Logitech um 3,7 Prozent.

Finanzwerte gehörten nach den Verlusten am Vortag zu den gefragten Werten. Credit Suisse und UBS kletterten um jeweils mehr als 4 Prozent. Die Aktie des Versicherers Zurich Insurance gewann 3,3 Prozent. Positiv wurde hier der Verkauf eines Bestandsportfolios deutscher Lebensversicherungen aufgenommen. Damit verbessere sich die Solvenz des Unternehmens um 8 Prozent, hieß es.

June 24, 2022 11:39 ET (15:39 GMT)