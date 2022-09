Aktien Schweiz schließen erneut schwach - Credit Suisse legen zu

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn den fünften Handelstag in Folge mit Abgaben geschlossen. Die Volatilität blieb vor dem Hintergrund der zunehmenden Risiken einer Rezession weiter hoch. Der Ausgang der Parlamentswahl in Italien hatte nur begrenzten Einfluss. Von einer Verstimmung über das Wahlergebnis mit einem sich abzeichnenden Rechtsruck konnte keine Rede sein. Die Mailänder Börse schloss mit dem voraussichtlichen Sieg von Giorgia Meloni und ihrer Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia (FDI) deutlich im Plus. Lediglich der Euro fiel in einem kurzzeitigen Schwächeanfall auf ein neues Rekordtief seit seiner physischen Einführung 2002 bei 0,9551 Dollar, konnte sich im Handelsverlauf aber wieder erholen.

Der SMI reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 10.073 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 42,98 (zuvor: 62,35) Millionen Aktien.

Die Aktien der CS Group verloren nach zwischenzeitlichen deutlichen Gewinnen 0,5 Prozent. Dem Institut zufolge läuft die umfassende Überprüfung der Strategie nach Plan. Laut Mitteilung soll mit den geplanten Maßnahmen mittelfristig die absolute Kostenbasis der Gruppe auf unter 15,5 Milliarden Franken gesenkt werden. Die Überprüfung umfasse Maßnahmen zur Stärkung des Wealth-Management-Geschäfts, zur Umwandlung der Investmentbank in ein kapitalschonendes, beratungsorientiertes Bankgeschäft sowie zur Evaluation strategischer Optionen für das Geschäft mit verbrieften Produkten, einschließlich der Gewinnung von externem Kapital. Die Bank will am 27. Oktober mit den Zahlen zum dritten Quartal weitere Einzelheiten bekannt geben. Die UBS-Aktie legte dagegen um 0,5 Prozent zu.

Die Novartis-Aktie verlor 0,5 Prozent auf 73,98 Franken. Die Analysten der UBS haben das Kursziel auf 80 von zuvor 86 Franken gesenkt und die Einstufung "Neutral" bestätigt. Für Analyst Michael Leuchten hat eine Überprüfung der Investmentthese von Novartis keine ausreichenden Hinweise für eine Neubewertung der Aktie ergeben. Der Fokus des Unternehmens auf innovative Medikamente sei zwar zu begrüßen. Es gebe aber zu wenig Vertrauen in die Wachstumsaussichten.

Die anderen defensiven Index-Schwergewichte Nestle und Roche verloren 0,5 bzw. 1,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2022 11:42 ET (15:42 GMT)