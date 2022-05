Aktien Schweiz schließen etwas fester - Clariant-Aktie legt zu

ZÜRICH (Dow Jones)--Am Aktienmarkt in der Schweiz ging es am Dienstag den dritten Handelstag in Folge nach oben. Die Aussicht auf eine baldige Lockerung der Corona-Beschränkungen in China sorgte für Erleichterung, da sich damit möglicherweise auch die bestehenden Lieferkettenprobleme langsam entspannen könnten. Noch bleiben allerdings die Lockdowns in China - ebenso wie der andauernde Ukraine-Krieg - potenzielle Gefahren für die Weltwirtschaft und damit belastend für die Finanzmärkte.

Der SMI verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 11.730 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 32,02 (zuvor: 34,57) Millionen Aktien.

Im Fokus stand die Clariant-Aktie, für die es um 7,3 Prozent nach oben ging. Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, dass es auf seiner Hauptversammlung am 24. Juni das Governance-Abkommen mit seinem größten Aktionär Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) beenden wird. Das Auslaufen bedeutet, dass SABIC nun über seinen aktuellen Clariant-Anteil von 31,5 Prozent hinausgehen und möglicherweise ein Übernahmeangebot unterbreiten kann, so die Analysten von Baader Helvea.

Gute Zahlen hat der Hörgerätehersteller Sonova vorgelegt. Die Aktie fiel nach anfänglichen Gewinnen schließlich um 0,9 Prozent. Der Umsatz legte im Geschäftsjahr 2021/22 um 29 Prozent in lokaler Währung zum Vorjahr auf 3,36 Milliarden Franken zu. Damit bestätigen sich Hoffnungen auf eine kräftige Markterholung. Beim Ausblick äußerte sich Sonova optimistisch, dass diese andauern werde. Für das neue Geschäftsjahr wird ein Umsatzplus von 17 bis 21 Prozent und ein EBITA-Anstieg von 12 bis 18 Prozent erwartet.

