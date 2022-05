Aktien Schweiz schließen etwas fester - Credit Suisse gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Für den Schweizer Aktienmarkt ist es am Freitag den dritten Tag in Folge aufwärts gegangen. Dabei drängen aktuell gute Quartalsberichte aus der Schweiz und dem Ausland die Unsicherheitsfaktoren in den Hintergrund. Die Wall Street hatte am Donnerstag im späten Geschäft noch deutlich an Fahrt aufgenommen, was dem Schweizer Markt Schwung verlieh. Bereits kommende Woche dürften die Teilnehmer aber wieder an das Zinsthema erinnert werden, wenn die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung fällt. Auch die Lockdowns in China und der Ukraine-Krieg bleiben als belastende Themen bestehen.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 12.129 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 34,79 (zuvor: 38,27) Millionen Aktien.

Kräftig erholt von den jüngsten Abgaben zeigten sich Credit Suisse (+5,6%); die Bank hielt am Freitag die virtuelle Generalversammlung ab. Dabei wurden Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für 2021 entlastet, nicht aber für 2020, als die Bank von Skandalen gebeutelt wurde. Die Aktie hat sich seit dem 2021er Hoch halbiert. Aber auch UBS (+0,8%) waren mit den steigenden Marktzinsen gesucht.

Technologiewerte liefen im Schlepptau der US-Techbörse Nasdaq nach oben. Logitech gewannen 2,9 Prozent und AMS-Osram 2,8 Prozent.

Auch Konjnkturzykliker waren gefragt. ABB steigerten sich um 2,5 Prozent, Geberit um 1,6 Prozent und Holcim um 0,8 Prozent. Bei den Luxusgüterwerten gewannen Richemont 2,1 Prozent und Swatch 2 Prozent.

