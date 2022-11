Aktien Schweiz schließen etwas fester - CS erneut schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester hat die Börse in der Schweiz am Donnerstag geschlossen. Sie folgte damit der Wall Street, die nach dem am Vorband veröffentlichten Fed-Protokoll der jüngsten Sitzung nach oben gelaufen war. Das Protokoll befeuerte die Hoffnungen auf ein langsameres Tempo bei den künftigen Zinserhöhungen der US-Notenbank. Für die Dezember-Sitzung wird nun mehrheitlich mit einem Schritt um 50 Basispunkte gerechnet und nicht um 75.

Auf frische Impulse aus den USA musste der Markt wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag verzichten. Etwas Unterstützung kam vom deutschen ifo-Index, der stärker angestiegen ist als erwartet. Die Daten unterstreichen die Einschätzung, dass die erwartete Rezession in Europa moderat ausfallen wird.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.158 Punkte.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 30,73 (zuvor: 40,07) Millionen Aktien.

Die Indexschwergewichte Nestle (+0,2%), Novartis (+0,1%) und Roche (+0,4%) blieben hinter dem Markt zurück.

Credit Suisse (CS) liefen nochmals um 1,9 Prozent abwärts nach den kräftigen Abschlägen am Vortag. Am Mittwoch hatte belastet, dass die Bank im vierten Quartal mit einem Verlust von bis zu 1,5 Milliarden Franken rechnet. Grund sind deutliche Nettomittelabflüsse.

Andere Finanzwerte zeigten sich mit Gewinnen, so stiegen UBS um 1 Prozent, Swiss Re um 1,1 Prozent und Partners Group um 1,6 Prozent.

Europaweit gelangten Technologiewerte in die Favoritenstellung. Gestützt wurde die Stimmung für den Sektor von den rückläufigen Renditen. Logitech verteuerten sich um 2,1 Prozent und AMS-Osram um 2,4 Prozent.

