Aktien Schweiz schließen etwas fester - Erholung von jüngsten Abgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben haben sich die Kurse am schweizerischen Aktienmarkt zu Wochenbeginn leicht erholt. Teilnehmer sprachen jedoch lediglich von einer Gegenbewegung. Neben der Berichtssaison dürften weiterhin die zu hohe Inflation, der zu erwartende Zinserhöhungspfad der Notenbanken wie auch die erwartet steigenden Zinsen das Geschehen am Kapitalmarkt mitbestimmen. Anleihen bieten mit ihren Renditen mittlerweile zudem wieder eine Alternative zu Aktien.

"Renten werden zur immer größeren Konkurrenz für Aktien", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners. Nach dem jüngsten Zinsanstieg werfen zweijährige Bundesanleihen erstmals seit 15 Jahren wieder mehr als drei Prozent Ertrag ab. "Jetzt kommen sicherlich immer mehr Aktienanleger ins Grübeln, ob sie nicht doch einen Teil ihrer Aktien in sichere und weniger schwankende Rentenanlagen umschichten sollen", so Altmann.

Der SMI verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 11.220 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,59 (zuvor: 33,04) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen waren zu Wochenbeginn dünn gesät. Gesucht waren vor allem die Bankenwerte, wo Credit Suisse mit einem Plus von 2,3 Prozent Tagessieger im SMI waren. UBS rückten um 1,2 Prozent vor. Der europäische Bankensektor war mit einem Plus von 1,5 Prozent einer der größten Gewinner.

Aber auch alle anderen Sektor-Indizes in Europa verzeichneten Gewinne. "Der Einschlag vom Freitag wird auf breiter Front gekauft", so ein Händler. Der Markt setze darauf, dass sich die fallenden Energiepreise ab März in den Inflationsdaten niederschlagen.

Die Aktien der defensiven Index-Schwergewichte Novartis und Roche verloren dagegen bis zu 0,6 Prozent. Nestle gewannen 0,3 Prozent.

Für die Holcim-Aktie ging es nach einem positiven Analysten-Kommentar um 2,2 Prozent auf 57,94 Franken nach oben. Der Konzern habe robuste Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt, attestierte die DZ Bank. Holcim habe erfolgreich die Weichen in Richtung leichterer Baustoffe mit niedrigerem CO2-Fußabdruck gesetzt und sei gut positioniert, um von den positiven Aussichten am Renovierungsmarkt und vom Trend hin zum "grünen" Bauen zu profitieren. Das Kursziel wurde auf 65 von 58 Franken angehoben, die Kaufempfehlung bestätigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2023 11:49 ET (16:49 GMT)