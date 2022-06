Aktien Schweiz schließen etwas fester - Powell sorgt für Dreh

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat sich im Verlauf des Mittwochnachmittags ins Plus vorgearbeitet und etwas fester geschlossen, nachdem sie zuvor noch Verluste verzeichnet hatte. Drückten zunächst Rezessionssorgen, hievte die aufwärts strebende Wall Street den SMI ins Plus. Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell sorgten für eine kleine Erleichterung. Er hält zwar an der Inflationsbekämpfung fest. Doch betonte er, die US-Wirtschaft sei sehr stark und gut aufgestellt, um eine straffere Geldpolitik zu bewältigen. Die Fed wolle keine Rezession verursachen. Zudem hob er hervor, dass die Märkte den Zinspfad "angemessen" eingepreist hätten. Laut Evercore ISI hat sich Powell etwas weniger falkenhaft geäußert als erwartet.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 10.528 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 35 (zuvor: 29,64) Millionen Aktien.

Die Indexriesen Nestle (+1,8%) und Roche (+1,5%) sorgten für das Plus im Leitindex. Das dritte Schwergewicht Novartis verzeichnete moderate Abschläge von 0,3 Prozent.

Dagegen gerieten die am Vortag noch gesuchten Zykliker mit den Sorgen um die Konjunktur unter Druck. ABB verloren 2,2 Prozent, Holcim 0,9 Prozent und Sika 0,1 Prozent. Aber auch Technologiewerte wie Logitech (-1,9%) oder AMS-Osram (-1,8%) wurden abgegeben.

Bankenwerte tendierten erneut uneinheitlich: Credit Suisse verloren 0,5 Prozent und UBS gewannen 0,3 Prozent. Versicherer wie Zurich Insurance (-0,6%) oder Swiss Re (-0,3%) waren nicht gesucht.

