Aktien Schweiz schließen etwas fester - Vontobel unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Positive Vorlagen von der Wall Street haben am Mittwoch den Schweizer Aktienmarkt nach oben gebracht. Am Vortag hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell die US-Börsen getrieben. Powell hatte gesagt, dass 2023 die Inflation deutlich zurückgehen werde und dieser Prozess bereits begonnen habe. Allerdings sagte er auch, dass die Zentralbank die Leitzinsen eventuell über das Maß, welches derzeit am Markt eingepreist sei, hinaus anheben müsse, sollte sich der Arbeitsmarkt weiterhin stark präsentieren.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.276 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 46,18 (zuvor: 35,06) Millionen Aktien. Vontobel verloren 4 Prozent. Als "enttäuschend" stuften die Analysten von Citi die Geschäftszahlen von Vontobel ein und bestätigten ihr Votum "Sell". Nicht nur der Gewinn habe die Erwartung deutlich verfehlt, auch die Gewinnmargen in den wichtigsten Geschäftsbereichen enttäuschten. Vontobel habe das Jahr 2022 mit einem Aufwands-Ertrags-Verhältnis von 78 Prozent abgeschlossen und liege damit deutlich über dem früheren Ziel von unter 72 Prozent. Begleitet werde diese Entwicklung durch anhaltenden Mittelabflüsse.

Der Versicherungskonzern Zurich will einem Zeitungsbericht zufolge mit Milliardenaufwand zukaufen. Wie die Irish Times berichtete, verhandelt Zurich über eine Übernahme der Einheiten der Liberty Mutual Group in Irland, Spanien und Portugal, die vergangenes Jahr zum Verkauf gestellt wurden. Diese könnten mehr als 1 Milliarde Euro wert sein. Sollte ein Deal zustande kommen, stiege Zurich zum zweitgrößten Versicherer in Irland nach der französischen Axa auf, so die Zeitung weiter. Die Zurich-Aktie steigerte sich um 1,4 Prozent.

Auch die übrigen Finanzwerte lagen im Plus. Credit Suisse (+0,6%) wird am Donnerstag Geschäftszahlen ausweisen. UBS stiegen um 0,1 Prozent und Swiss Re um 0,7 Prozent. Getragen wurde der Markt ferner von den Pharmaschwergewichten. So steigerten sich Novartis um 1,3 Prozent und Roche um 0,8 Prozent.

