Aktien Schweiz schließen etwas leichter - UBS schwächer

ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas leichter hat die Schweizer Börse am Freitag den Handel beendet. Die gängigen Zins- und Konjunktursorgen nahmen wieder überhand, wobei der SMI über dem Tagestief schloss. Als belastend für die Märkte wird unter anderem der hohe Ölpreis gesehen. Teilnehmer sprachen von einem vorsichtigen und zurückhaltenden Geschäft, zumal kommende Woche wichtige Termine anstehen. So wird die EZB ihre Zinsentscheidung mitteilen, und in den USA werden die Verbraucherpreise veröffentlicht. Diese können Fingerzeige für die Zinsentscheidung der US-Notenbank übernächste Woche liefern.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 10.949 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 16,96 (zuvor: 17,83) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen waren rar. Die UBS-Aktie (-0,7%) gab den vierten Tag in Folge nach. Die Aktie hatte seit der Übernahme von Credit Suisse kräftig zugelegt. Die Versicherer zeigten sich uneinheitlich. Während Zurich Insurance 0,6 Prozent nachgaben, verbesserten sich Swiss Re um 0,5 Prozent.

Auch die Pharmaschwergewichte liefen nicht in dieselbe Richtung. Novartis verloren 0,6 Prozent, Roche legten minimal zu. Das dritte Indexschwergewicht Nestle schloss wenig verändert. Kein einheitlicher Trend schälte sich auch bei den Luxusgüterwerten Swatch (-0,4%) und Richemont (+0,8%) heraus.

Unter Druck standen Zykliker. So gaben ABB 1,4 Prozent ab, Holcim 0,9 Prozent und Sika 2,6 Prozent. Schwächster Wert im SMI waren indes Sonova mit einem Minus von 3,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2023 11:39 ET (15:39 GMT)