Aktien Schweiz schließen etwas leichter - Versicherer schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es am Mittwoch den zweiten Tag in Folge nach unten gegangen. US-Präsident Donald Trump hatte am späten Dienstag für eine herbe Enttäuschung gesorgt, indem er die Verhandlungen mit den Demokraten über ein staatliches Hilfspaket als gescheitert erklärte. Dass er am Mittwoch bereits wieder halb zurückruderte und punktuelle Hilfen in Aussicht stellte, sorgte am eidgenössischen Markt kaum für Erleichterung. Die Anleger schreckten vor Käufen auch wegen der Corona-Neuinfizierten-Zahlen zurück, die in vielen Ländern und Regionen auf neue Höhen kletterte.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 10.188 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 36,24 (zuvor: 41,02) Millionen Aktien. Die Aktien von Versicherern standen europaweit unter Druck. "Seit Wochenbeginn gibt es nur schlechte Nachrichten", sagte ein Händler. Zunächst habe Munich Re im Handelsblatt vor unkalkulierbaren Folgekosten der Coronakrise gewarnt, und nun wolle Allianz das Neugeschäft in der Pensionskasse komplett einstellen. Die Kombination aus steigenden Kosten und sinkenden Erträgen lasse die Aktien wenig attraktiv wirken, so der Händler. Swiss Re verloren 2 Prozent und Zurich Insurance 1,4 Prozent.

Givaudan gewannen 1,3 Prozent. Die Deutsche Bank prognostiziert für das dritte Quartal einen bereinigten Umsatzanstieg um 2,9 Prozent und damit etwa in der Größenordnung des zweiten Quartals. Dabei haben sich die ungewöhnlichen Nachfragemuster des ersten Halbjahres langsamer normalisiert als erwartet. Das Unternehmen dürfte die aktuellen mittelfristigen Ziele eines durchschnittlichen organischen Umsatzwachstums von 4 bis 5 Prozent bestätigen und weiterhin auf die neue mittelfristige Strategie fokussieren. Die Bank empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf und erhöht das Kursziel.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2020 11:39 ET (15:39 GMT)