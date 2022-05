Aktien Schweiz schließen fest - Bankenwerte gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Freitag von jüngsten Verlusten erholt. Seit Mitte April ist es überwiegend abwärts gegangen. "Die Stimmung ist extrem negativ und von Angst geprägt", sagte ein Marktteilnehmer. Auslöser für die Gegenbewegung nach oben waren Gewinne im späten Geschäft an der Wall Street am Donnerstag, die sich am Freitag fortsetzten.

Für den kleinen Stimmungsaufheller sorgte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell. Zwar wollte er eine vom Markt gefürchtete "große" Zinserhöhung um 75 Basispunkte nicht gänzlich ausschließen, allerdings beschwichtigte er mit der Aussage: "Ich habe gesagt, dass wir das nicht aktiv in Betracht ziehen." Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 11.650 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 34,24 (zuvor: 43,58) Millionen Aktien.

Steigende Marktzinsen befeuerten das Kaufinteresse in Bankenwerten. Die Branche litt lange unter dem Niedrigzinsumfeld. Credit Suisse steigerten sich um 3,1 Prozent und UBS um 2,7 Prozent. Logitech verteuerten sich um 1,8 Prozent, nachdem Julius Bär die Aktie auf "Buy" von "Hold" erhöht hatte.

Holcim rückten um 2,9 Prozent vor. Neben der Adani Group und der JSW Group hat wohl auch Ultratech Cement Interesse am Indien-Geschäft des Baustoffproduzenten geäußert. Es könnte zu einem lukrativen Bieterrennen kommen. Zu den stark gesuchten Aktien gehörten ferner Lonza (+3,7%) und Alcon (+3,5), am anderen Ende des Kurstableaus fanden sich Roche (-0,4%) und Swisscom (-0,7%).

