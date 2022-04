Aktien Schweiz schließen fest - Logitech klar Tagessieger

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt ist fest in die neue Woche gestartet. Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 12.341 Punkte und rangierte damit mit dem Wiener Aktienbarometer klar an der Spitze in Europa. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 31,16 (Freitag: 29,1) Millionen Aktien.

Marktbeobachter taten sich mit einer Erklärung für die Kauflaune nicht leicht, zumal mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und dort offenbar begangene Gräueltaten an der Zivilbevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Sanktionen gegen Russland ist eher gestiegen - mit entsprechend potenziell negativen Rückwirkungen auch auf die globale Konjunktur.

Derweil verwiesen einige Akteure aber auch darauf, dass wegen der Konjunkturgefahren und weil zuletzt die Zinsstruktur in den USA invers wurde, die US-Notenbank ihr Zinserhöhungstempo möglicherweise etwas drosseln könnte. Eine inverse Zinsstruktur gilt als Vorbote einer Rezession.

Zum kräftigen Plus des SMI trugen maßgeblich die als defensiv geltenden Indexschwergewichte bei. Roche gewannen 3,1 Prozent und Novartis 1,4 Prozent. Für Nestle ging es immerhin um 0,9 Prozent nach oben.

Bei Novartis sorgte die Nachricht für Kursfantasie, dass sich das Pharmaunternehmen eine neue Organisationsstruktur gibt, um in den nächsten zehn Jahren besser die Wachstumsziele zu erreichen. Novartis will die Geschäftseinheiten Pharmaceuticals und Oncology zusammenführen und zwei separate Vertriebsorganisationen mit stärkerer geografischer Ausrichtung gründen.

An der Spitze im SMI lag die Logitech-Aktie mit plus 5,1 Prozent. Sie wurde unter anderem getrieben von einer Hochstufung durch Goldman Sachs auf "Kaufen".

Weit oben rangierten auch Richemont (+2,7% auf 120,30 Franken). Die UBS hat das Kursziel erhöht auf 167 Franken und riet weiter zum Kauf der Aktie wegen positiver Ertragsdynamik und der immer noch erzielbaren Einigung auf einen mehrheitlichen Verkauf von YNAP an den US-Online-Marktplatz Farfetch. Dies mache die Aktie zu einer spannendsten im Luxusgütersegment.

