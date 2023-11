Aktien Schweiz schließen fest - Niedrige US-Teuerung treibt Kurse

ZÜRICH (Dow Jones)--Die US-Inflationsdaten haben an der Börse in der Schweiz am Dienstag die Kurse gemacht. Die Teuerung in den USA ist niedriger ausgefallen als erwartet, was zu entsprechenden Reaktionen an den Märken führte. Der Dollar geriet unter Druck, während Anleihen, Aktien und Gold zulegten. Die Verbraucherpreise blieben im Schnitt konstant gegenüber dem Vormonat und lagen um 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,1 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,3 Prozent gerechnet. Die Daten bestätigten die bereits zuvor bestehende Erwartung, dass es in diesem Zyklus in den USA zu keiner weiteren Zinserhöhung mehr kommen wird. Sie befeuerten zudem die Hoffnung, dass die US-Notenbank bereits im Früjahr zu Zinssenkungen übergehen könnte.

Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 10.716 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,36 (zuvor: 19,07) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der Markt von Richemont, die sich nach jüngsten deutlichen Verlusten nun um 5,5 Prozent erholten. Zu den starken Werten gehörten ferner Sonova (+4,6%) Geberit (+4,2%) und Lonza (+4%).

Finanzwerte konnten nicht mithalten, da Banken und Versicherungen in der Regel von höheren Zinsen profitieren. UBS zeigten sich mit plus 1 Prozent noch recht wacker, nachdem sie zuletzt unter Druck gestanden hatten. Zurich Insurance gewannen 0,2 Prozent, Swiss Re verloren 0,1 Prozent.

Dagegen verteuerten sich Partners Group um 3,4 Prozent. Partners übernimmt die Mehrheit an der schweizerischen Rosen Group, einem Inspektionsdienstleister im Bereich Energieinfrastruktur.

Unterdurchschnittlich präsentierten sich die defensiven Schwergewichte Roche (+0,4%), Novartis (-0,1%) und Nestle (+0,5%). Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/raz/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2023 11:38 ET (16:38 GMT)