Aktien Schweiz schließen freundlich - Nestle knapp behauptet

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der seit Tagen zu beobachtenden mehr oder minder seitwärts gerichteten Tendenz hat sich der Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag freundlich gezeigt. Etwas Unterstützung kam von der Wall Street, die am Vorabend mit Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell nach oben gelaufen war. Powell hatte Erwartungen an weitere Zinsschritte gedämpft, nachdem die Fed den Leitzinssatz um 75 Basispunkte angehoben hatte. Vor allem die zinssensitiven Technologiewerte an der Nasdaq profitierten von den Äußerungen. Am Donnerstag verdeutlichten Zahlen zum BIP im zweiten Quartal, dass die USA in eine technische Rezession gerutscht sind. Allerdings werden schwache Wirtschaftsdaten auch als Hoffnungsschimmer für eine weniger straffe Geldpolitik gesehen.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 11.129 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 40,75 (zuvor: 46,84) Millionen Aktien.

Nestle (-0,4%) hat im ersten Halbjahr trotz steigender Umsätze weniger verdient. Der Nahrungsmittel- und Getränkeriese hob bei Vorlage der Zwischenbilanz seine Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr an, wird bei der Margenerwartung aber etwas vorsichtiger. Die Jefferies-Analysten sehen in der Geschäftsentwicklung bei Nestle indes ein Schiff auf ruhigem Kurs in schwierigem Fahrwasser. Während sich Petcare im zweiten Quartal weiter stark entwickelt habe, sei Nespresso hinter den Erwartungen zurückgeblieben, heißt es. Auch Schwergewicht Roche (-0,4%) bremste den Markt ab, während und Novartis (+0,3%) nach oben liefen.

Credit Suisse bauten ihre Gewinne vom Vortag aus und gewannen 3,4 Prozent. Hier hatten Meldungen zum Umbau der Bank und zu künftigen Strategieschwerpunkten sowie der Reduktion der Kostenbasis gestützt. Dazu kam der Rücktritt von CEO Thomas Gottstein. Die Aktie des Wettbewerbers UBS verteuerte sich um 2,3 Prozent. Im Finanzsektor rückten daneben Partners Group um 5,3 Prozent vor.

July 28, 2022 11:40 ET (15:40 GMT)