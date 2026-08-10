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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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10.08.2026 17:51:40

Aktien Schweiz schließen freundlich - Richemont führen SMI an

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Die positiven Vorgaben der US-Börsen vom Freitag hätten den Markt gestützt, berichteten Marktteilnehmer. Zweifel an einem baldigen Ende des Nahostkonflikts hätten die Anleger jedoch vorsichtig agieren lassen. Der Iran hat zwar mitgeteilt, dass er kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus stehe, doch hat ein Vertreter des Irans mehrere Forderungen an die USA übermittelt, darunter den Abzug von Truppen und die Einstellung von Militärschlägen gegen mit dem Iran verbündete Milizen. Derweil hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Pläne des US-Präsidenten Donald Trump zur Entwaffnung der Hamas abgelehnt.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 14.634 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 17,68 (zuvor: 22,79) Millionen Aktien.

Stärkster Wert im SMI waren die Aktien des Luxusgüterherstellers Richemont, die nachrichtenlos um 2,7 Prozent vorrückten. Auf der Gewinnerseite fanden sich auch Logitech. Die Aktien des Herstellers von Computerzubehör verbuchten ein Plus von 1,2 Prozent im Gefolge starker Vorgaben der US-Technologiewerte.

Konjunkturzykliker zeigten sich uneinheitlich. ABB schlossen 0,1 Prozent höher. Holcim gewannen 0,5 Prozent. Amrize und Geberit fielen dagegen um 1,1 und 0,9 Prozent.

In unterschiedliche Richtungen liefen die Indexschwergewichte. Während Nestle um 0,7 Prozent sanken, legten Novartis und Roche um 0,7 und 1,6 Prozent zu.

In der zweiten Reihe stürzten Aryzta um 11,2 Prozent ab. Der Anbieter von Backwaren hatte enttäuschende Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2026 11:52 ET (15:52 GMT)

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Novartis AG 136,36 0,72% Novartis AG
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