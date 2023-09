Aktien Schweiz schließen freundlich - Schwergewichte stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Dank der Gewinne bei den Indexschwergewichten hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag im Plus geschlossen. Insgesamt war die Stimmung eher von Vorsicht geprägt. Bereits am Vortag hatten starke US-Konjunkturdaten Zinssorgen befeuert, am Donnerstag kamen gute Daten vom US-Arbeitsmarkt hinzu. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank dort auf 216.000, den niedrigsten Stand seit Februar. Hinzu kamen deutlich gestiegene Ölpreise und damit verbundene Inflationsängste. Die Anleiherenditen notierten auf hohem Niveau.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 10.993 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,83 (zuvor: 19,61) Millionen Aktien.

Die Indexschwergewichte Nestle (+1%), Novartis (+1,6%) und Roche (+1,7%) hielten den SMI im Plus. Darin spiegele sich die defensive Positionierung der Teilnehmer, hieß es. Nestle kauft einen Mehrheitsanteil an dem brasilianischen Premium-Schokoladenunternehmen Grupo CRM. Für Nestle passe die Transaktion gut zur Strategie, die Präsenz in Schwellenmärkten zu stärken, urteilen die Analysten von Baader. Zudem biete der direkte Kontakt zum Verbraucher möglicherweise Nestle einen Vorteil gegenüber dem zweiten internationalen Player Mondelez in einem wichtigen Wachstumsmarkt.

Zu den Gewinnen in der Roche-Aktie hieß es, der jüngste Abverkauf in dem Titel sei wohl übertrieben gewesen. Die Titel hatten unlängst ein Jahrestief markiert.

Umgekehrt sah es in der UBS-Aktie (-0,9%) aus. Sie hatte im Gefolge der Übernahme von Credit Suisse Boden gutgemacht. Seit dem Tief Anfang Juli war sie um 37 Prozent geklettert, nun ging es bereits den dritten Tag abwärts.

Für Swatch ging es um 1,1 Prozent nach oben. Der Uhrenkonzern hatte vor einigen Tagen die Werbekampagne für seine gemeinsam mit Blancpain entwickelte neue Uhrenserie gestartet. Jedes der Modelle trägt den Namen eines der Weltmeere. Die Aktie des Wettbewerbers Richemont verlor dagegen 0,8 Prozent.

