Aktien Schweiz schließen freundlich - Swisscom mit kräftigem Plus

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit einem Plus beendet. Unterstützung kam von den US-Börsen, die abermals etwas zulegten. Allzu weit wollten sich die Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch jedoch nicht aus dem Fenster lehnen. Es wird weithin erwartet, dass die Federal Reserve den Leitzins unverändert lassen wird. Auch die andauernden geopolitischen Unsicherheiten und die US-Zollpolitik dämpften die Risikobereitschaft.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 13.216 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,28 (Vortag: 19,01) Millionen Aktien.

Stärkster Wert im SMI waren Swisscom mit einem Anstieg um 4 Prozent. Der Telekommunikationsanbieter wird die Preise für verschiedene Abomodelle ab April anheben.

Kräftig im Plus zeigten sich auch ABB, die um 1,8 Prozent zulegten. Die Analysten von Kepler Chevreux hatten die Aktie auf Buy hochgestuft. ABB wird am Donnerstag Zahlen zum vierten Quartal vorlegen und damit die Bilanzsaison des Industriegütersektors eröffnen.

Roche (-0,1%) profitierten nicht von ermutigenden Phase-2-Studiendaten zu einer Abnehmspritze. Vontobel erwartet, dass das Mittel frühestens 2028 auf den Markt kommt, und schätzt den Spitzenumsatz mit dem Produkt auf 2,5 Milliarden Schweizer Franken. Ein positiver Analystenkommentar half ebenfalls nicht. Die Analysten der Citi hatten die Beobachtung der Aktien sowohl von Roche als auch von Novartis mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Die Novartis-Aktie gewann derweil 0,6 Prozent.

Logitech verloren 1,3 Prozent. Das Unternehmen wird am späten Dienstag Geschäftszahlen veröffentlichen.

In der zweiten Reihe stiegen Siegfried um 13,5 Prozent. Die Übernahme des Wirkstoffgeschäfts der Noramco Group und der Extractas Bioscience kam bei den Anlegern gut an. Siegfried erweitere die Präsenz in den USA, lobten die Analysten von Stifel. Die Transaktion schließe zudem eine kritische Lücke in der Wertschöpfungskette. Der Kaufpreis sei attraktiv.

