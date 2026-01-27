Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|
27.01.2026 17:41:41
Aktien Schweiz schließen freundlich - Swisscom mit kräftigem Plus
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit einem Plus beendet. Unterstützung kam von den US-Börsen, die abermals etwas zulegten. Allzu weit wollten sich die Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch jedoch nicht aus dem Fenster lehnen. Es wird weithin erwartet, dass die Federal Reserve den Leitzins unverändert lassen wird. Auch die andauernden geopolitischen Unsicherheiten und die US-Zollpolitik dämpften die Risikobereitschaft.
Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 13.216 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,28 (Vortag: 19,01) Millionen Aktien.
Stärkster Wert im SMI waren Swisscom mit einem Anstieg um 4 Prozent. Der Telekommunikationsanbieter wird die Preise für verschiedene Abomodelle ab April anheben.
Kräftig im Plus zeigten sich auch ABB, die um 1,8 Prozent zulegten. Die Analysten von Kepler Chevreux hatten die Aktie auf Buy hochgestuft. ABB wird am Donnerstag Zahlen zum vierten Quartal vorlegen und damit die Bilanzsaison des Industriegütersektors eröffnen.
Roche (-0,1%) profitierten nicht von ermutigenden Phase-2-Studiendaten zu einer Abnehmspritze. Vontobel erwartet, dass das Mittel frühestens 2028 auf den Markt kommt, und schätzt den Spitzenumsatz mit dem Produkt auf 2,5 Milliarden Schweizer Franken. Ein positiver Analystenkommentar half ebenfalls nicht. Die Analysten der Citi hatten die Beobachtung der Aktien sowohl von Roche als auch von Novartis mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Die Novartis-Aktie gewann derweil 0,6 Prozent.
Logitech verloren 1,3 Prozent. Das Unternehmen wird am späten Dienstag Geschäftszahlen veröffentlichen.
In der zweiten Reihe stiegen Siegfried um 13,5 Prozent. Die Übernahme des Wirkstoffgeschäfts der Noramco Group und der Extractas Bioscience kam bei den Anlegern gut an. Siegfried erweitere die Präsenz in den USA, lobten die Analysten von Stifel. Die Transaktion schließe zudem eine kritische Lücke in der Wertschöpfungskette. Der Kaufpreis sei attraktiv.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/brb
(END) Dow Jones Newswires
January 27, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
12:26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt mittags (finanzen.at)
|
09:30
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
09:30
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Zürich in Rot: SMI fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
27.01.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)