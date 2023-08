Aktien Schweiz schließen gut behauptet - Kaum Unternehmensnachrichten

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einer leicht positiven Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet. Der SMI konnte sich damit von zwischenzeitlichen Verlusten wieder erholen. Teilnehmer sprachen von erhöhter Zurückhaltung vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Das am Morgen bekannt gegebene Minus der deutschen Industrieproduktion von 1,5 Prozent im Juni hat nach Ansicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer einen Vorgeschmack gegeben auf die schlechten Produktionszahlen, die sich für die kommenden Monate abzeichnen. Krämer erwartet, dass sich ein klarer Abwärtstrend herausbildet. Die deutsche Wirtschaft dürfte im zweiten Halbjahr erneut schrumpfen, sagte Krämer.

Der SMI verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 11.107 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Aktie von Partners Group. Umgesetzt wurden 14,01 (zuvor: 15,35) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen gab es nur wenige. Für die Sika-Aktie ging es um 2,8 Prozent nach unten. Der Bauchemie-Hersteller übernimmt Chema, einen führenden Produzenten von Mörtelprodukten in Peru. Mit der Akquisition baue Sika seine Position im schnell wachsenden Markt für Mörtelprodukte aus und nutze wichtige Cross-Selling-Möglichkeiten durch die Erweiterung der Distributionskanäle, teilte das Unternehmen mit. Chema habe im Jahr 2022 einen Umsatz von 50 Millionen Franken erzielt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Für die Dufry-Aktie ging es trotz eines positiven Analystenkommentars um 0,5 Prozent auf 42,12 Franken nach unten. Die Analysten von Stifel haben das Kursziel um fünf Franken auf 45 Franken erhöht. Das Unternehmen sei mit hohen Konsenserwartungen konfrontiert, die das Potenzial, die Erwartungen zu übertreffen, einschränken, hieß es von den Analysten. Eine unterschätzte Margenentwicklung lasse jedoch Raum für eine positive Überraschung. Das Reise-Einzelhandelsunternehmen erwarte eine EBITDA-Marge zwischen 8,3 und 8,4 Prozent, was ein recht vorsichtiges Szenario darstelle. Dufry sollte in der zweiten Jahreshälfte eine Marge von etwas über 8 Prozent erreichen, verglichen mit 8,6 Prozent in der ersten Jahreshälfte.

August 07, 2023