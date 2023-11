Aktien Schweiz schließen knapp behauptet - Alcon unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Wenig verändert hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch geschlossen. Teilnehmer berichteten von einem impulsarmen Geschäft am breiten Markt. Nach den US-Inflationsdaten vom Vortag, die den Markt getrieben hatten, sei nun erst einmal die Luft raus. Dass am Mittwoch auch noch die US-Erzeugerpreise niedriger ausfielen als erwartet, wurde nur noch als Bestätigung gesehen. Auch andere US-Daten, darunter die Einzelhandelsumsätze, verfehlten ihre Wirkung auf den Markt. Allerdings sei die Stimmung nicht schlecht, da die Teilnehmer keine Zinserhöhung in den USA mehr erwarten und sich vielmehr auf baldige Zinssenkungen einstellen.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 10.708 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,38 (zuvor: 24,4) Millionen Aktien.

Entgegen der flauen Tendenz am Gesamtmarkt erbrachte die Berichtssaison einen großen Impuls. Denn die Alcon-Aktie stürzte nach Zahlen um 5,3 Prozent ab. Der auf Augenleiden spezialisierte Pharmakonzern hat enttäuschende Zahlen ausgewiesen, zudem wurde die Prognose auf das untere Ende der bisherigen Spanne verengt.

UBS setzten die Erholungsbewegung vom Vortag fort und gewannen weitere 2,3 Prozent. Die Bank muss rund 1,8 Milliarden Euro zunächst nicht zahlen, aber eine neue Straffestsetzung abwarten, nachdem der Oberste Gerichtshof Frankreichs eine frühere Gerichtsentscheidung teilweise aufhob. Am Grundsatzurteil hielt das Gericht aber fest, wonach die Bank wohlhabenden Kunden in Frankreich geholfen hat, Steuern zu hinterziehen. Für die Höhe der Straffestsetzung wurde der Fall an ein Berufungsgericht in Paris zurückverwiesen.

Als Bremser im SMI erwiesen sich Roche und Novartis, die sich um 0,7 bzw 1,1 Prozent verbilligten. Schwergewicht Nummer drei Nestle lagen leicht im Plus.

Zu den herausragenden Aktien gehörten Givaudan (+2,4%), Kühne+Nagel (+1,4%) sowie Logitech (+1,6%).

