Aktien Schweiz schließen knapp behauptet - AMS-Osram sehr fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag leichte Verluste verzeichnet. Im Fokus standen weiter die Sorgen vor steigenden Zinsen und zulegender Inflation. Mittlerweile rechnen viele Teilnehmer mit einer Erhöhung des Leitzinses durch die US-Notenbank im März um einen halben Prozentpunkt. Bereits an der Wall Street hatten entsprechende Sorgen am späten Montag für ein Absacken der Indizes gesorgt. Teilnehmer erwarten, dass auch in naher Zukunft die Volatilität erhöht sein dürfte. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 12.156 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 37,06 (zuvor: 34,79) Millionen Aktien.

Zahlen von AMS-Osram wurden äußerst positiv aufgenommen. Zwar hat sich das Geschäft im Schlussquartal deutlich weniger profitabel entwickelt als zuletzt. Doch laut den Analysten von Stifel ist die Unternehmensprognose für den Umsatz höher als erwartet und auch die Prognosespanne für die bereinigte EBIT-Marge von 8 bis 11 Prozent impliziere, dass die Erwartung von 9 Prozent übertroffen wird. Die Konsenserwartungen für 2022 dürften nach den Ergebnissen steigen. Die Aktie verteuerte sich um 9 Prozent.

Finanzwerte bauten ihre jüngsten Gewinne weiter aus. Die Branche ist ein Profiteur des steigenden Zinsniveaus. Credit Suisse rückten um 1,5 Prozent vor und UBS um 1,6 Prozent.

Die seit Jahresbeginn schwach tendierenden Aktien von Givaudan (-2,9%), Lonza (-1,6%) und Sika (-2,9%) zeigten sich erneut unter Druck.

Die Indexschwergewichte zogen den SMI in unterschiedliche Richtungen. Während Nestle 1 Prozent nachgaben, stiegen Roche um 0,3 Prozent.

February 08, 2022 11:39 ET (16:39 GMT)