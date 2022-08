Aktien Schweiz schließen knapp behauptet - Defensive Werte gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Dienstag nach der Feiertagspause mit leichten Abgaben gezeigt. Dabei verhinderte die Stärke defensiver Werte höhere Verluste, denn Händler sprachen von einem schwierigen Marktumfeld. Anleger fuhren ihre Risikopositionierung zurück und bevorzugten defensive Titel. So legten Swisscom (+0,8%), Nestle (+0,2%), Roche (+0,5%) und Novartis (+0,2%) zu, während zyklische Papiere abgegeben wurden. So verloren Credit Suisse 6,1 Prozent - nach einer gesenkten Bonitätsnote durch Moody's, auch Standard & Poor's hatte sich negativ geäußert. Bei Roche halfen indes positive Studienergebnisse.

Der SMI sank um 0,2 Prozent auf 11.118 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,64 (zuvor: 43,46) Millionen Aktien. Belastet wurde der Aktienmarkt von geopolitischen Spannungen, denn für erhebliches Unbehagen unter Anlegern sorgte der Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und der Nummer drei der US-Verfassung. Es wurde befürchtet, dass sich durch die Visite die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtern könnten. Peking beansprucht Taiwan als chinesisches Territorium und hat mit "ernsthaften Konsequenzen" gedroht.

Dazu gesellten sich erneut Konjunktursorgen. Goldman Sachs hatte die Prognosen für Europa deutlich gesenkt. Aktuelle Daten aus der Schweiz zeigten indes Licht und Schatten. Am Aktienmarkt verloren Holcim 1,8 Prozent, der Baustoffkonzern hatte die Akquisition des SES-Dach- und Dämmstoffgeschäfts abgeschlossen. Unter den Nebenwerten stürzten Meyer Burger um 7,6 Prozent ab. Der Solartechnikanbieter hatte die angepeilten Produktionsmengen für 2022 und 2023 gesenkt. Implenia verloren trotz des Erhalts von Aufträgen im Gesamtvolumen von knapp 200 Millionen Franken 0,6 Prozent. Interroll (-2,6%) gaben nach Zahlenausweis ebenfalls ab.

