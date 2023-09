Aktien Schweiz schließen knapp behauptet - Luxusgüterwerte fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Knapp behauptet hat sich der Aktienmarkt in der Schweiz zum Start in die neue Woche präsentiert. Angesichts der feiertagsbedingt geschlossenen US-Börsen vermissten Teilnehmer am Nachmittag die Vorgaben. Zunächst noch etwas gestützt wurde der Markt von den Vorgaben aus Asien, wo in China weitere Lockerungsmaßnahmen für die Kreditvergabe die Aktien trieben. Derweil erwarten immer weniger Börsianer im September in den USA eine Zinserhöhung , sondern rechnen mit einer Zinspause. Zuletzt hatte am Freitag ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht derartige Erwartungen bestärkt.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 11.054 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 13,19 (zuvor: 19,79) Millionen Aktien.

Die Luxusgüterwerte Richemont (+0,8%) und Swatch (+1,6%) profitierten von der Hoffnung auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft. Beide sind stark auf den Markt in Ostasien ausgerichtet.

Etwas leichter notierten die Nestle-Aktien (-0,4%). Der Nahrungsmittelkonzern hat seinen Geschäftsbereich Palforzia zur Behandlung von Erdnussallergie an das Schweizer Biobiopharmazie-Unternehmen Stallergenes Greer verkauft. Die anderne beiden Schwergewichte Novartis (-0,4%) und Roche (-0,7%) bremsten den SMI ebenfalls aus.

Zu den gesuchten Branchen gehörten Technologiewerte. So verteuerten sich Logitech um 1 Prozent und AMS-Osram um 1,7 Prozent.

UBS knüpften mit Gewinnen von 1,2 Prozent an die Vorwoche an, als die Großbank starke Zahlen vorgelegt hatte.

Uneinheitlich tendierten Zykliker. ABB liefen leicht aufwärts, während Holcim 0,9 Prozent nachgaben.

