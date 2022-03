Aktien Schweiz schließen leichter - Banken und Zykliker schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leichte Einbußen verzeichnet. Auf die Zuversicht am Dienstag ist nun ein gelinder Kater gefolgt. Nach Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland hatten sich beide Delegationen am Vortag zuversichtlich geäußert. Doch Teilnehmer wollen Russland an seinen Taten messen, nicht an Worten. "Der Markt zweifelt zunehmend daran, ob Russland tatsächlich eine Verhandlungslösung sucht", so ein Marktteilnehmer. Größerer Verkaufsdruck kam aber nicht auf. Teilnehmer sehen die Tagesschwäche als gesunde Konsolidierung.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 12.244 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 36,88 (zuvor: 47,56) Millionen Aktien.

Bei Bankenaktien wurden Gewinne mitgenommen. Credit Suisse verloren 2 Prozent, UBS hielten sich mit minus 1,5 Prozent etwas besser. Positiv wurde dort die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufs gewertet. Die Großbank will binnen zwei Jahren Aktien für bis zu 6 Milliarden Dollar zurückkaufen. "Das ist mehr als beim vorigen Programm und zeigt Zuversicht in die Entwicklung der Kapitalmärkte", sagte ein Händler.

Zu den stärker verkauften Titeln gehörten ferner Zykliker wie ABB (-3,9%) oder Holcim (-2%). Auch beim Vortagessieger Richemont wurden einige Gewinne eingestrichen. Die Aktie verbilligte sich um 2,3 Prozent. Die Aktien des Konkurrenten Swatch fielen um 1,1 Prozent.

Roche gaben 0,5 Prozent ab. Der Pharmakonzern muss einen Rückschlag in einer Tiragolumab-Studie hinnehmen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat eine Phase-3-Studie mit Tiragolumab zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium ihren co-primären Endpunkt nicht erreicht.

March 30, 2022 11:42 ET (15:42 GMT)