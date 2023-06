Aktien Schweiz schließen leichter - Novartis unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichter hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Montag beendet. Damit ist die zweitägige Gewinnstrecke aus der Vorwoche bereits wieder beendet und der Markt nahm seine übergeordnete Abwärtsbewegung wieder auf. Es sei aktuell nicht die Zeit für riskante Anlagen, sagten Teilnehmer. Mit den diversen Zinserhöhungen in den vergangenen beiden Wochen vermehrten sich die Sorgen vor einer schwächelnden Weltwirtschaft. So fiel zum Beispiel in Deutschland am Montag der Ifo-Index schwächer aus als erwartet. Ohne Auswirkung auf den Aktienmarkt blieb der kurzlebige Aufstand der Wagner-Söldnertruppe in Russland.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 11.142 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 16,62 (zuvor: 14,28) Millionen Aktien.

Druck kam von den drei Indexschwergewichten, voran Novartis, die 2 Prozent nachgaben. Möglicherweise wurden hier Gewinne mitgenommen; die Aktie ist seit Jahresbeginn zweistellig im Plus, während der SMI lediglich 4 Prozent gutgemacht hat. Roche verbilligten sich um 1,3 Prozent und Nestle um 0,7 Prozent.

Besser schnitten einige Zykliker ab. So gewannen ABB 0,2 Prozent und Geberit 0,3 Prozent. Bei den Luxusgüterwerten rückten Richemont um 0,8 Prozent vor und Swatch um 0,1 Prozent.

Zu den schwächsten Werten gehörten Lonza, die um 1,5 Prozent abwärts liefen. Der Konzern baut mit seinem US-Partner Vertex eine Anlage für Zelltherapien gegen Diabetes. Dagegen legten Sika 1,2 Prozent zu.

Leonteq sausten um 5,6 Prozent nach unten. Der Spezialist für strukturierte Anlageprodukte überraschte mit einer Gewinnwarnung .

