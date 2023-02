Aktien Schweiz schließen leichter - Zinsängste belasten Kurse

ZÜRICH (Dow Jones)--Überwiegend mit Verlusten haben sich die Aktienkurse in der Schweiz am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Neue Preisdaten aus den USA hatten Inflations- und Zinsängste befeuert, die an der Wall Street die Stimmung verdüsterten und auch andere Handelsplätze erfassten.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 11.182 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 33,04 (zuvor: 38,54) Millionen Aktien.

Besser als der Markt hielten sich die als defensiv geltenden Schwergewichte Nestle (-0,3%) und Novartis (+0,2%). Novartis profitierten von einem positiven Kommentar der Stifel-Analysten, die das Kursziel erhöht und die Empfehlung Kaufen bekräftigt hatten. Auch Swisscom (+0,3%) waren gefragt.

Verkauft wurden hingegen Konjunkturzykliker - aus Sorge, dass Zinserhöhungen zur Bekämpfung des Preisauftriebs die Wirtschaft abwürgen könnten. ABB verbilligten sich um 1 Prozent und Geberit um 0,5 Prozent.

Holcim (-1,1%) konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen, obwohl der Zementkonzern mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick positiv überrascht hatte. Der ebenfalls angekündigte Wechsel an der Spitze des Unternehmens kam hingegen nicht gut an, wie die Analysten von Jefferies anmerkten. Der derzeitige Verwaltungsratsvorsitzende Beat Hess will sich nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen. Nachfolger soll CEO Jan Jenisch werden. Für eine begrenzte Zeit werde er dann mit Doppelmandat auch seine Tätigkeit als CEO fortführen. Ein Nachfolger für den Posten des CEO soll innerhalb der nächsten zwölf Monate gefunden werden.

Banken profitierten überwiegend nicht von den wieder steigenden Marktzinsen, die tendenziell positiv für die Branche sind. Hier überwog die Befürchtung, dass eine Konjunkturschwäche auch die Ertragslage in Mitleidenschaft ziehen könnte. CS sanken nach der Erholung an den Vortagen nun um 0,2 Prozent. UBS verloren 0,4 Prozent.

