Aktien Schweiz schließen mit Abgaben zum Halbjahresende

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Verlusten hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag die Sitzung beendet. Im späten Handel konnte der SMI allerdings mit der leichten Erholung an der Wall Street die Abgaben eingrenzen. Ein Ende der Abwärtsbewegung ist derzeit nicht absehbar, denn nichts deutet auf ein schnelles Ende der Zins- und Rezessionsängste und der von ihnen ausgelösten Risikoscheu hin, hieß es.

Daneben sind in Frankreich die Verbraucherpreise im Juni etwas stärker als erwartet gestiegen. Die Inflationsrate für die Eurozone insgesamt wird am Freitag veröffentlicht. Hier dürfte der Inflationsdruck im Juni wegen einer steigenden Teuerung bei Energie und Nahrungsmitteln weiter zugenommen haben. Zudem belastete auch das Halbjahresende mit möglichen Positionsanpassungen, was sich auch in einem höheren Umsatz widerspiegelte.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 10.741 Punkte. Im Tagestief war der Index schon bis auf 10.607 abgerutscht. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Dabei wurden 49,29 (zuvor: 32,24) Millionen Aktien umgesetzt.

Mit Abgaben zeigten sich die Index-Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche, die zwischen 0,3 und 0,9 Prozent einbüßten. Die Aktien von Barry Callebaut schlossen 2,0 Prozent niedriger. Der Schokoladenhersteller hat die Produktion in seinem Werk in Belgien wegen Salmonellen gestoppt. Die Bakterien seien am Montag in einer im Werk Wieze hergestellten Charge entdeckt worden, teilte der Konzern mit. Barry Callebaut sei dabei, die betroffenen 73 Kunden zu informieren, "um zu garantieren, dass es keine Infektionen bei Endkunden gibt".

Die UBS-Aktie verlor 1,8 Prozent. Die Bank hat in den USA einem Vergleich im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen mit der "Yield Enhancement Strategy"-Anlagestrategie zugestimmt. Wie die US-Börsenaufsicht SEC mitteilte, musste die UBS 25 Millionen US-Dollar zahlen, um das Verfahren beizulegen. Ein Vorwurf lautete, dass die UBS die Kundinnen und Kunden nicht ausreichend über die Risiken des Finanzproduktes informiert habe.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2022 11:42 ET (15:42 GMT)