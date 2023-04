Aktien Schweiz schließen nach kurzem Höhenflug etwas leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch im Minus geschlossen und damit zwischenzeitliche Aufschläge am Nachmittag nicht gehalten. Zeitweise hatten die US-Verbraucherpreise dem Markt einen kräftigen Schub verliehen, denn die waren im März gegenüber dem Vormonat weniger stark gestiegen als gedacht. Die zunächst aufgekommenen Spekulationen über eine weniger forsch agierende US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungszyklus verpufften dann aber schnell wieder, denn die wichtige Kernrate kletterte, wenn auch im erwarteten Rahmen.

Die Fed dürfte die Zinsen im Mai erneut erhöhen, wenn auch dann vermutlich letztmalig, hieß es im Handel. Belastet wurde die eidgenössische Börse vom schwachen US-Dollar, der zum Franken mit den Inflationsdaten deutlich unter Druck geriet und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Exportwirtschaft schwächte. Der SMI gab 0,3 Prozent auf 11.232 Punkte ab. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 53,66 (zuvor: 39,74) Millionen Aktien.

Belastet wurde der Index von Zurich Insurance, die aber nur optisch um 5,5 Prozent nachgaben. Die Aktie wurde ex-Dividende gehandelt. Das galt auch für die Aktie der UBS, die es aber dennoch zu einem Aufschlag von 0,4 Prozent schaffte. Das parlamentarische Hickhack um die Staatsgarantien für die Übernahme der Credit Suisse (+3,2%) spielte keine Rolle. Händler gingen fest davon aus, dass die Transaktion nicht gefährdet sei.

Roche (+0,6%) profitierten von einem Rückschlag des deutschen Wettbewerbers Merck KGaA bei einer Studie zu einem Multiple-Sklerose-Mittel in den USA. Nach Kursgewinnen von Scor und einem von der Citi als "beruhigend" eingestuften Ausblick hielten sich in der Schweiz Swiss Re knapp im Plus. Berenberg hatte das Kursziel für Givaudan (+1,0%) gesenkt, die Kaufempfehlung aber bekräftigt. Zudem offerierte das neue Ziel weiterhin Kurspotenzial.

Unter den Nebenwerten zeigten sich die Papiere des Warenprüfkonzerns SGS nur optisch auffällig. Die Titel schlossen nach einem Aktiensplit im Verhältnis eins zu 25 bei 84,46 Franken. U-blox stürzten nach Vorlage von Geschäftszahlen um 1,7 Prozent ab. Der Halbleiterproduzent verfehlte mit seinen Umsatzindikationen laut Baader Helvea die Markterwartung klar.

