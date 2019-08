Aktien Schweiz schließen nach Nachmittagsrally sehr fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Dank einer Beschleunigung der Erholung im Verlauf des Nachmittagshandels hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag sehr fest und praktisch auf dem Niveau zu Beginn der Woche geschlossen. Marktbeobachter sprachen von einer Fortsetzung der Erholungsbewegung nach dem Einbruch an vielen Plätzen, ausgelöst von einer Verschärfung des US-chinesischen Handelsstreits und der Befürchtung eines globalen Abwertungswettlaufs. Dazu trug bei, dass der Yuan zum Dollar leicht aufwertet, obgleich er von der chinesischen Notenbank erneut niedriger gefixt worden war.

Rückenwind kam am Nachmittag von der Wall Street. Dort bauten die Indizes nach einer bereits freundlicheren Eröffnung ihre Gewinne aus, nachdem sie tags zuvor bereits nach einem sehr schwachen Start am Ende noch überwiegend im Plus geschlossen hatten.

Der SMI gewann 2,3 Prozent auf 9.752 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und mit Geberit (minus 0,1 Prozent) ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 56,86 (zuvor: 78,98) Millionen Aktien.

Tagessieger waren Zurich Insurance mit einem Kursgewinn von 4,0 Prozent. Der Versicherer ist nach deutlichen Gewinnsteigerungen im ersten Halbjahr zuversichtlicher. In den ersten sechs Monaten verdiente das Unternehmen unter dem Strich 2,04 Milliarden Dollar, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Zurich Insurance sprach vom "besten Halbjahresergebnis der letzten zehn Jahre".

Zum Plus des SMI trug auch Novartis bei. Das Schwergeicht legte um 3,4 Prozent zu, nachdem es am Mittwoch mit einem rund 3-prozentigen Minus der große Bremser war. Da hatte belastet, dass die Tochter Avexis gegenüber der US-Gesundheitsbehörde FDA eingeräumt hatte, dass im Antrag auf Vermarktung der teuren Gentherapie Zolgensma Daten manipuliert waren. Nachdem die FDA sich aber zuversichtlich geäußert hatte, dass Zolgensma wohl auf dem Markt bleiben dürfte, ebbten die Sorgen am Donnerstag offensichtlich ab. Der Kurs des Konkurrenten Roche zog ebenfalls kräftig an um 2,6 Prozent.

Adecco verbesserten sich um 1,5 Prozent - ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen. Das organische Wachstum bewegte sich laut der UBS im Rahmen der Erwartungen, ein positive Überraschung seien aber die unveränderten Margen des Zeitarbeitunternehmens gewesen.

August 08, 2019 11:46 ET (15:46 GMT)