UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.10.2026 17:44:43

Aktien Schweiz schließen schwach - Gesundheitstitel drücken

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen und dabei im europäischen Verbund zu den schwächeren Börsen gezählt. Deutlich gestiegene Ölpreise und in der Folge erneut höhere Anleiherenditen hatten europaweit die Aktienkurse belastet. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Vorabend lieferte zudem Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung bis zum Jahresende.

Einen ganz entscheidenden Belastungsfaktor stellte die Ölpreisrally - Brent kostete zuletzt über 105 Dollar das Fass. Händler erklärten die deutlich gestiegenen Ölpreise mit fortgesetzten Angriffen auf die zivile Schifffahrt im Persischen Golf, Berichten über US-Planungen für neue Angriffe auf den Iran und Wirbelsturm Isaias, der die Ölförderung im Golf von Mexiko einschränkte. Die gestiegenen Ölpreise lösten Inflationsängste aus, in deren Folge die Anleiherenditen kletterten. Der SMI verlor 1,2 Prozent auf 13.637 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 23,25 (zuvor: 22,03) Millionen Aktien.

Die höheren Marktzinsen drückten auf die Bankenwerte, da ein Rückgang des Kreditgeschäfts befürchtet wurde. UBS gaben 1,3 Prozent ab - in Versicherungssektor verloren Swiss Re und Swiss Life 1,0 bzw. 1,3 Prozent. Europaweit zeigten sich Gesundheitsaktien sehr schwach. Dies passe "gar nicht ins Bild", merkte ein Händler mit Blick auf den defensiven Charakter der Branche an. Roche, Novartis und Sandoz verbilligten sich zwischen 1,9 und 2 Prozent.

Die Biotechnologietitel Argenx brachen in Brüssel ein, weil ein Versuch, den Anwendungsbereich des Wirkstoffs Efgartigimod auf weitere Bereiche auszudehnen, misslang. Lonza litten mit minus 2,4 Prozent darunter, da das Unternehmen einen Produktionspartner von Argenx stellt. Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch Vontobel zogen Emmi unter den Nebenwerten um 2,5 Prozent an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Emmi AG 924,00 0,11% Emmi AG
Lonza AG (N) 615,00 1,62% Lonza AG (N)
Novartis AG (Spons. ADRS) 128,00 0,79% Novartis AG (Spons. ADRS)
Novartis AG 128,02 0,88% Novartis AG
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 48,30 1,64% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 384,50 1,18% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 394,00 1,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 75,10 1,00% Sandoz
Swiss Life AG (N) 950,60 0,42% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 154,90 1,44% Swiss Re AG
UBS 42,97 2,46% UBS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen