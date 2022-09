Aktien Schweiz schließen schwach - Uhrenwerte etwas fester

ZÜRICH (Dow Jones)--Deutliche Verluste hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag eingefahren. Wie bereits am Vortag stand der Markt ganz im Zeichen der zahlreichen Zinsentscheidungen in dieser Woche. Vor allem die am Mittwoch anstehende Zinserhöhung der US-Notenbank zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Während eine Anhebung um 75 Basispunkte weitgehend eingepreist ist, wird ein großer Schritt um 1 Prozent angesichts der hohen Inflation nicht ausgeschlossen. Im Blick steht auch die Schweizerische Nationalbank, die ihre Zinsentscheidung am Donnerstag mitteilen wird. Allein an diesem Tag werden auch noch die Entscheidungen der Bank of England und der Bank of Japan erwartet. Einen Vorgeschmack hat am Dienstag schon mal die schwedische Notenbank mit einer Erhöhung um 100 Basispunkte geliefert.

Der SMI verlor 1,3 Prozent auf 10.477 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und 1 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,38 (zuvor: 26,49) Millionen Aktien.

Konjunktursensible Aktien gehörten zu den Verlierern. Geberit fielen um 2,2 Prozent und Holcim um 1,9 Prozent. Auch Finanzwerte zeigten sich schwach. So verloren Credit Suisse 2,1 Prozent und Zurich Insurance 1,9 Prozent. Kaum besser hielten sich die defensiven Schwergewichte Nestle (-1,4%), Novartis (-1,1%) und Roche (-1,5%).

Gegen den Trend ging es für die Aktien der Schweizer Uhren-Hersteller nach oben. Swatch stiegen um 0,3 Prozent, Richemont um 0,4 Prozent. Am Markt wurde auf die im August stark gestiegenen Exporte in die USA und China verwiesen. Die Gesamtexporte stiegen im Vergleich zum August 2021 um 15 Prozent auf 1,7 Milliarden Franken und beschleunigten damit ihr Wachstum im Vergleich zum Vormonat. Das Wachstum wurde durch eine starke Leistung in der höchsten Preiskategorie von Uhren mit einem Preis von mehr als 3.000 Franken getragen.

