Aktien Schweiz schließen vor Weihnachten leicht im Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Den letzten Handelstag vor Weihnachten hat der schweizerische Aktienmarkt mit einem leichten Plus beendet. Hier findet erst am Dienstag wieder Handel statt. Die Umsätze seien jedoch insgesamt sehr dünn gewesen, hieß es. Für Bewegung hätten zumeist nur noch Portfolioanpassungen in Richtung Weihnachten und Jahresende gesorgt.

Der SMI verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 10.805 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 26,35 (zuvor: 31,68) Millionen Aktien.

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten lieferten kein einheitliches Bild. Die persönlichen Einkommen stiegen im November zwar etwas stärker als erwartet, dafür erhöhten sich die Ausgaben der US-Verbraucher jedoch weniger deutlich als angenommen. Das von der US-Notenbank stark beachtete Inflationsbarometer, der PCE-Preisindex, deutet derweil auf ein Nachlassen des Inflationsdrucks hin. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember dagegen stärker als erwartet aufgehellt. Zudem verringerten sich auch hier die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten im Vergleich zum Vormonat auf 4,4 von 4,9 Prozent.

Tendenziell weniger gesucht waren in Europa die Hersteller von Nahrungsmitteln. Nestle schlossen mit einem Minus von 0,1 Prozent. Der Nestle-Finanzchef, Francois-Xavier Roger, zeigte sich skeptisch mit Blick auf das kommende Halbjahr und erwartet es "wahrscheinlich kompliziert und schwierig". Grund sei die sinkende Kaufkraft der Konsumenten.

Die Aktie von Roche legte um 0,1 Prozent zu. Positiv wurde hier die Nachricht gesehen, dass die US-Tochter Genentech von der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Krebsimmuntherapeutikum Lunsumio Genehmigungen erhalten hat.

Für die Papiere von Partners Group ging es um 0,9 Prozent nach oben. Die Beteiligungsgesellschaft stockt ihren Anteil an dem Schweizer Luxus-Uhrenhersteller Breitling auf und wird Mehrheitsaktionär. Partners Group hatte vor circa einem Jahr einen Minderheitsanteil an dem Traditions-Uhrenhersteller erworben. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Oerlikon-Titel verbesserten sich um 0,9 Prozent. Der Anbieter in den Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additiver Fertigung plant einen neuen hochmodernen Montage- und Produktionsstandort für das Beschichtungs- und Anlagengeschäft in der Schweiz.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2022 11:39 ET (16:39 GMT)