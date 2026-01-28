Aktien Schweiz schwach - Logitech und Roche unter Druck

DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es zur Wochenmitte mit den Kursen überwiegend abwärts gegangen. Anleger hielten sich insgesamt wegen der am späten Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank zurück. Ansonsten spielte die Bilanzsaison eine wichtige Rolle. Einzelwerte wurden oft von Quartalszahlen bewegt.

Der SMI verlor 1,5 Prozent auf 13.024 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,29 (Vortag: 17,29) Millionen Aktien.

Schwächster Wert im SMI waren Logitech, die 5,2 Prozent abgaben. Der Hersteller von Computerzubehör hatte im dritten Geschäftsquartal zwar die eigenen Ziele übertroffen, doch hatte der Umsatz nicht überzeugt, wie es hieß.

Pharmawerte folgten nach Aussage von Marktteilnehmern ihren US-Pendants nach unten. Die beiden Schwergewichte Roche und Novartis verloren 3,3 und 2 Prozent. Roche wird am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen. Lonza (-2,1%) konnten sich der negativen Stimmung nicht entziehen, obwohl der Pharma-Auftragsfertiger mit den Zahlen für 2025 und dem Ausblick auf das laufende Jahr die Erwartungen des Markts übertroffen hatte, wie Vontobel anmerkte. Besser als der Markt hielten sich Alcon mit einem Minus von 0,3 Prozent.

Richemont verloren 2,3 Prozent. Hier belasteten enttäuschende Zahlen des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH.

Am Tag vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025 gab die ABB-Aktie 0,4 Prozent nach. Ebenfalls am Donnerstag wird Givaudan über den Verlauf des vergangenen Jahres berichten. Mit einem Plus von 0,2 Prozent trotzte die Aktie des Duft- und Aromenherstellers der negativen Tendenz.

Die Aktien der UBS (-2,5%) fielen im Einklang mit dem europäischen Bankensektor.

