Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
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06.07.2026 17:54:40
Aktien Schweiz schwach - Novartis-Aktie mit Abgaben
DOW JONES--Nach den Kursgewinnen der vergangenen beiden Handelstage hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag mit Abgaben geschlossen. Vor allem die teils kräftigen Verluste bei den Index-Schwergewichten belasteten das Sentiment. Für die Aktien von Nestle (-1,0%) Roche (-2,6%) und Novartis (-2,2%) ging es nach unten.
Novartis hat die Übernahme des britischen Biotechunternehmens Myricx Bio für bis zu 1,5 Milliarden Dollar vereinbart, um seine Onkologie-Sparte zu stärken. Novartis wird eine Vorauszahlung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar leisten, zu der potenzielle zusätzliche Zahlungen von bis zu 400 Millionen Dollar hinzukommen können. Die Vorauszahlung im Verhältnis zu den potenziellen Meilensteinen erscheine hoch, schrieben die Analysten von Vontobel in einer Research Note. Sie senkten zudem die Einstufung auf "Hold" von "Buy".
Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 14.302 Punkte. Am Freitag hatte der Index bei 14.427 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 Kursgewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,49 (zuvor: 17,76) Millionen Aktien.
Die US-Konjunkturdaten am Nachmittag lieferten keinen Impuls. Der ISM-Index für das Nicht-verarbeitende Gewerbe ist im Juni auf 54,0 Punkte gefallen von 54,5 Punkten im Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 54,3 prognostiziert. Der Unterindex für die Beschäftigung stieg dagegen auf 51,2 (Vormonat: 47,9).
Daneben machten Analysten-Kommentare die Kurse. So legten die Aktien von Swiss Life um 1,8 Prozent auf 920,60 Franken zu. Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel auf 1.073 von 1.014 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Papiere von Julius Bär stiegen um 2 Prozent. Hier hat Vontobel das Kursziel leicht auf 65 von zuvor 62 Franken nach oben genommen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/rio
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2026 11:55 ET (15:55 GMT)
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