Aktien Schweiz schwächer - CS stürzen nach Zahlenvorlage ab

ZÜRICH (Dow Jones)--Schwächer ist der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Bewegung in den Markt brachte hauptsächlich die Bilanzsaison, während die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 75 Basispunkte weitgehend so erwartet worden war. US-Konjunkturdaten sendeten widersprüchliche Signale: Ein über den Erwartungen liegendes Wirtschaftswachstum im dritten Quartal sprach für weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank, ein zeitgleich veröffentlichter Preisindex signalisierte geringeren Preisdruck und weckte Hoffnungen auf eine weniger straffe Geldpolitik .

Der SMI verlor 1 Prozent auf 10.707 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 79,96 (zuvor: 35,99) Millionen Aktien.

Mit Abstand schwächster Wert im SMI waren Credit Suisse (CS), die um 18,6 Prozent absackten. Die Bank hatte für das dritte Quartal drastisch gesunkene Einnahmen und einen Verlust von 4 Milliarden Franken ausgewiesen. Den Anlegern missfiel jedoch vor allem die neue Strategie, die Credit Suisse ebenfalls am Donnerstag vorstellte. Die milliardenschwere Kapitalerhöhung kam zwar nicht überraschend, die Citigroup sprach mit Blick auf den Verwässerungseffekt jedoch von einer Enttäuschung. Zudem störten sich die Analysten an dem Ziel für den Return on tangible equity (ROTE) für das Jahr 2025 von rund 6 Prozent. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital liegt klar unter dem Konsenswert von 6,4 Prozent.

An der Spitze der Gewinner fanden sich die Aktien von Swisscom mit plus 4,9 Prozent. Das Telekommunikationsunternehmen habe solide Zahlen vorgelegt, befand die Citigroup.

In der zweiten Reihe büßten Clariant nach Vorlage von Drittquartalszahlen 3,3 Prozent ein. Die Zahlen lagen zwar über den Erwartungen und ließen das Chemie-Unternehmen optimistischer für das Geschäftsjahr werden, doch wurden der Verkauf einer US-Tochter und damit verbundene Abschreibungen von voraussichtlich 245 Millionen Schweizer Franken negativ aufgenommen, wie Baader Helvea vermutete.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2022 11:41 ET (15:41 GMT)