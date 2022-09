Aktien Schweiz schwächer - Hartnäckig US-Inflation belastet SMI

ZÜRICH (Dow Jones)--Schwächer ist der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel gegangen, nachdem sich die Inflation in den USA nicht in erhofftem Maße abgekühlt hat. Zwar stiegen die Verbraucherpreise im August nicht mehr so stark wie im Juli, aber immer noch stärker als von Volkswirten prognostiziert.

Das zerschlug Hoffnungen auf ein gemäßigteres Tempo bei den geldpolitischen Straffungen der US-Notenbank und schickte nicht nur in der Schweiz vor allem Konjunkturzykliker und Technikaktien auf Talfahrt. Weil Anleger in defensive Werte flüchteten, die im SMI auch noch relativ schwer gewichtet sind, hielt sich das Minus aber in Grenzen. Auch Finanzwerte hielten sich meist besser als der Markt. Sie profitierten von höheren Marktzinsen infolge der gestiegenen Zinserhöhungserwartungen.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 10.892 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,12 (Montag: 29,77) Millionen Aktien.

Das Feld der Kursverlierer wurde angeführt von Sika (-5,9%). Der Baustoffhersteller dürfte besonders unter steigenden Zinsen leiden. Ähnlich bei Holcim (-1,1%) und Geberit (-3,5%).

Bei den überdurchschnittlich schwachen Technologiewerten verbilligten sich Logitech und Ams-Osram um 2,7 und 5,2 Prozent. Im Pharmasektor sackten Lonza um 5,4 Prozent ab.

Furcht vor einer schwindenden Konsumneigung drückte ferner den Kurs der eigentlich als defensiv geltenden Givaudan-Aktie um 3,6 Prozent. Etwas Unterstützung erhielt der SMI dagegen vom Schwergewicht Nestle (+0,2%) und von Roche (+0,2%). Swisscom, die ebenfalls als defensiv gelten, rückten um 0,1 Prozent vor.

Unter den Versicherern verbesserten sich Zurich um 1 Prozent. Swiss Life (-0,7%) und Swiss Re (-0,4%) verbuchten vergleichsweise moderate Verluste nach den jüngsten positiven Aussagen auf der Erneuerungsrunde in Monaco.

UBS schlossen 0,7 Prozent höher, nachdem die Bank eine Dividendenerhöhung angekündigt hatte. Bei Credit Suisse (-3,5%) überwogen hingegen Konjunktursorgen. Die Titel hatten an den vorigen Handelstage jedoch deutlich zugelegt.

