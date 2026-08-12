Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.08.2026 17:58:39

Aktien Schweiz schwächer - Kühne + Nagel sehr fest

DOW JONES--Schwächer hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Die positive Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag (MESZ) verpuffte. Die Wall Street war mit Kursgewinnen in den Handel gestartet, nachdem Verbraucherpreisdaten exakt die Erwartungen von Ökonomen getroffen und starke Zahlen aus dem Technologiesektor den KI-Optimismus wiederbelebt hatten. Allerdings gibt es bei der Beendigung des Nahostkonflikts noch keine Fortschritte, was zur Vorsicht der Anleger beigetragen haben dürfte. Es war wenig hilfreich, dass US-Präsident Donald Trump über seinen Social-Media-Kanal Truth Social verlauten ließ, die USA hätten die totale Kontrolle über die Straße von Hormus, und der Iran könne nichts dagegen tun.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 14.449 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 18,98 (zuvor: 18,04) Millionen Aktien.

Gewinnmitnahmen drückten Alcon um 3 Prozent. Die Aktien des Augenheilkundespezialisten hatten am Dienstag von starken Geschäftszahlen profitiert. Auch die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (-3,2%) standen auf den Verkaufslisten ganz oben.

Anleger stießen ferner die Aktien der SMI-Schwergewichte Nestle (-1,4%), Novartis (-1,3%) und Roche (-0,9%) ab.

Die Aktien des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (+3%) führten den SMI an. Sie dürften von der andauernden Blockade der Straße von Hormus profitiert haben, der zum Transport von Gütern auf Ausweichrouten zwingt.

In der zweiten Reihe profitierten Clariant mit einem Plus von 3,9 Prozent von positiven Analystenkommentaren. Unter anderem hatte Berenberg die Clariant-Aktie auf "Buy" von "Hold" hochgestuft.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

mehr Analysen
22.07.26 Richemont Outperform Bernstein Research
21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 63,74 0,41% Alcon AG
Clariant AG (N) 11,66 1,75% Clariant AG (N)
Clariant AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs 10,10 0,00% Clariant AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 19,60 -1,01% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Kühne + Nagel International AG (KN) 224,10 0,00% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestle S.A. (spons. ADRs) 86,00 -0,23% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 86,45 -0,01% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 131,02 -0,18% Novartis AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 131,00 0,00% Novartis AG (Spons. ADRS)
Richemont 208,90 0,00% Richemont

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen