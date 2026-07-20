Aktien Schweiz schwächer - Polypeptide-Aktie mit Gebot gesucht

DOW JONES--Mit einem Minus hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag der Woche beendet. Die sich weiter zuspitzende Lage im Iran-Krieg und die Entwicklung der Ölpreise bestimmten erneut die Risikoneigung, hieß es. Der Preis für ein Barrel Brent war zunächst mit den erneuten gegenseitigen Angriffen über die Marke von 90 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Juni geklettert, gab die Gewinne aber wieder vollständig ab, nachdem der Iran weiter Bereitschaft zu Gesprächen signalisiert hatte. Brent fiel um 0,2 Prozent auf 87,94 Dollar.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 14.254 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,99 (zuvor: 26,49) Millionen Aktien.

Die Blicke der Anleger sind zudem bereits auf die Berichtssaison gerichtet, die in dieser Woche Fahrt aufnimmt. Aus der Schweiz werden unter anderem Novartis, Lindt & Sprüngli, Julius Bär, Nestle und Roche ihre Ergebnisse vorlegen.

Bei den Einzelwerten verloren Sika 1,9 Prozent. Zehn Bauchemiekonzerne und drei Branchenverbände haben nach vorläufiger Einschätzung der Europäischen Kommission ein Kartell betrieben. Ziel sei es gewesen, die Preise nach der Covid-19-Pandemie und dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu erhöhen. Die Vorwürfe seien das Ergebnis einer dreijährigen Untersuchung mutmaßlicher Preisabsprachen zwischen 2021 und 2022, teilte die Kommission weiter mit. Zu den untersuchten Unternehmen gehört unter anderem Sika. Sollte die Kommission zu dem Schluss kommen, dass die Unternehmen und Verbände schuldig sind, könnten sie mit einer Geldstrafe von bis zu 10 Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes belegt werden.

Nestle schlossen 0,2 Prozent höher. Der Konzern baut seine Produktionskapazität für Tierfutter aus. Wie die Nestle-Sparte Purina mitteilte, investiert sie 520 Millionen Franken in ein italienisches Werk zur Herstellung von Nassfutter für Katzen und Hunde. Dagegen ging es für die Aktien der beiden anderen Index-Schwergewichte Roche (-0,8%) und Novartis (-1,5%) nach unten.

Die Aktien von Polypeptide erhöhten sich um 4,8 Prozent auf 43,75 Franken. Samsung Biologics hat ein Übernahmeangebot für den schweizerischen Pharmadienstleister im Volumen von 1,46 Milliarden Franken unterbreitet. Die Aktionäre sollen 44,31 Franken je Aktie erhalten. Die Prämie ist überschaubar, nachdem der Aktienkurs mit der Übernahme-Fantasie bereits seit April deutlich in die Höhe geklettert war.

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July 20, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)