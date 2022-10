Aktien Schweiz sehr fest - Credit Suisse deutlich erholt

ZÜRICH (Dow Jones)--Im Windschatten der rasant steigenden US-Börsen hat auch der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag kräftige Kursgewinne verzeichnet. An der Wall Street setzten die Anleger auf eine weniger rigorose Geldpolitik der US-Notenbank und - nach dem sehr schwachen September - auf eine Erholung des Aktienmarkts im traditionell eher starken vierten Quartal.

Der SMI gewann 2,9 Prozent auf 10.591 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten wurden 19 Kursgewinner gesehen, einziger Kursverlierer war die Swisscom-Aktie. Umgesetzt wurden 51,02 (zuvor: 63,65) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von der zuletzt arg gebeutelten Aktie der Credit Suisse (CS), die um 8,9 Prozent stieg und die Marke von 4,00 Franken zurückeroberte. Zweifel an der Kapitalstärke der Bank hatten die Aktie am Montag zeitweise auf ein Rekordtief abstürzen lassen und die Risikoprämien für die Absicherung gegen den Ausfall von CS-Anleihen nach oben getrieben. Einige Beobachter fühlten sich schon an den Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers im Jahr 2008 erinnert und fürchteten Gefahren für die Finanzstabilität. Analysten beschwichtigten jedoch inzwischen, die Kapitalausstattung der Credit Suisse sei hinreichend stark, um kurzfristigem Druck standzuhalten

Sika legten um 6,0 Prozent zu, nachdem der Baustoffhersteller die Prognose erhöht hatte. Die Analysten von Baader Helvea zeigten sich beeindruckt von der Zuversicht des Sika-Managements, trotz zahlreicher Widrigkeiten wie Inflation und Rezessionsrisiken die Ziele erreichen zu können. Baader sieht sich in der positiven Meinung zu Sika bestärkt und zählt die Aktie zu den Favoriten.

ABB, deren Kurs am Montag im Zuge der Abspaltung von Accelleron unter die Räder gekommen war, erholten sich um 6,2 Prozent.

Dem Markt hinterher hinkten die defensiven Werte Nestle (+1,0%) und Swisscom (-0,3%).

