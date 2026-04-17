Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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17.04.2026 17:41:40
Aktien Schweiz sehr fest - Öffnung der Straße von Hormus beflügelt
DOW JONES--Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hat dem Aktienmarkt in der Schweiz am Freitag Auftrieb gegeben. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Während die Aktienkurse auf die Nachricht hin anzogen, fielen die Ölpreise kräftig zurück.
Der SMI gewann 1,7 Prozent auf 13.397 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verzeichneten 19 Kursgewinne. Im Minus schloss nur die Swisscom-Aktie. Umgesetzt wurden 31,43 (zuvor: 17,51) Millionen Aktien.
Mit an der Spitze des SMI lagen die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont mit einem Plus von 4,4 Prozent. In der zweiten Reihe verbesserten sich Swatch um 3,8 Prozent. Der Sektor hat unter dem Iran-Krieg gelitten, was sich in enttäuschenden Zahlen einiger französischer Wettbewerber zeigte, die im Wochenverlauf veröffentlicht worden waren.
Konjunkturzykliker waren ebenfalls stark gesucht. ABB, Geberit, Holcim und Sika verbuchten Kursgewinne von bis zu 4,4 Prozent.
Nicht gefragt waren angesichts der aktuellen Nachrichtenlage defensive Aktien. Der Kurs des SMI-Schwergewichts Nestle blieben mit einem Anstieg um 0,4 Prozent hinter dem Markt zurück. Swisscom verbilligten sich um 1,2 Prozent.
Schwächer als der Markt tendierten auch die Aktien des Logistikkonzerns Kühne + Nagel, die 0,7 Prozent gewannen. Denn die Öffnung des wichtigen Seehandelswegs dürfte sinkende Frachtraten zur Folge haben.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/cbr
(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)
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Aktien in diesem Artikel
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|4,61%
|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|17,20
|5,52%
|Geberit AG (N)
|608,00
|3,58%
|Holcim AG
|79,90
|3,23%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|200,90
|0,98%
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|85,40
|0,71%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,98
|0,97%
|Richemont
|172,85
|4,54%
|Sika AG
|170,25
|4,83%
|Swatch (I)
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|4,04%
|Swisscom AG
|705,00
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|Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh
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|The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh
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