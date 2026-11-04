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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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04.11.2026 17:43:47

Aktien Schweiz sehr fest - SMI nach US-Kongresswahl auf Rekordhoch

DOW JONES--Mit einem deutlichen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Händler sprachen von Erleichterung über den klaren Sieg der Demokraten bei der US-Kongresswahl, der das Regieren für US-Präsident Donald Trump schwieriger machen dürfte. Der SMI gewann 1,9 Prozent auf 15.023 Punkte. Bei 15.041 Punkten erreichte der Index seinen bisher höchsten Stand. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 32,96 (zuvor: 23,61) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Logitech, die nachrichtenlos um 8,7 Prozent nach oben sprangen, zuletzt aber stark unter Druck gestanden hatten. Den zweiten Platz unter den Kursgewinnern belegten Alcon mit einem Plus von 5,8 Prozent. Auf dem dritten Platz folgten die Aktien der UBS, die um 4,6 Prozent zulegten. Hier wurde auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg verwiesen, wonach ein neuer Kompromissvorschlag im Schweizer Parlament darauf abzielt, die von der Regierung geforderten höheren Eigenkapitalanforderungen für die Bank zu entschärfen. Der Bankensektor gehörte indessen auch europaweit zu den größten Gewinnern, was am Markt mit der Erwartung steigender Zinsen und damit einhergehender besserer Ertragsaussichten erklärt wurde, aber auch mit der Umschichtung aus Aktien mit KI-Bezug.

Kräftige Kursgewinne verzeichneten daneben Richemont (+3,6) und Givaudan (+3,1%). Holcim rückten um 3 Prozent vor. Die Titel könnten positive Impulse vom deutschen Wettbewerber Heidelberg Materials erhalten haben, dessen Geschäftszahlen am Markt sehr gut ankamen.

Unter Druck stand die ABB-Aktie mit einem Minus von 2,8 Prozent. Händler verwiesen auf Befürchtungen, dass der KI-Ausbau in den USA unter einer demokratischen Mehrheit im Kongress gebremst werden könnte. ABB ist Ausrüster von KI-Datenzentren.

In der zweiten Reihe gewannen Barry Callebaut 8,6 Prozent, nachdem der Schokoladenhersteller überzeugende Zahlen vorgelegt hatte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 11:44 ET (16:44 GMT)

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ABB (Asea Brown Boveri) 72,68 -0,08% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 68,02 -0,23% Alcon AG
Barry Callebaut AG (N) 1 402,00 -0,57% Barry Callebaut AG (N)
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 17,70 -3,28% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Givaudan AG 4 428,00 -0,36% Givaudan AG
Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh 87,50 -1,69% Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
Holcim AG 79,50 -0,33% Holcim AG
Logitech S.A. 87,48 -0,23% Logitech S.A.
Richemont 186,05 -0,32% Richemont
UBS 43,15 -0,19% UBS

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