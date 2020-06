Aktien Schweiz springen auf Dreimonatshoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Aufschlägen am Vortag hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch noch eine Schippe obendrauf gelegt und mit kräftigen Gewinnen geschlossen. Der SMI schloss nahezu auf dem Tageshoch und kletterte auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Die wichtige Marke von 10.000 Punkten ließ er dabei locker hinter sich. Rückenwind kam dabei auch von der Wall Street, wo die Börsen ihre Rally fortsetzen.

Der SMI gewann 2,3 Prozent auf 10.184 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 94,74 (zuvor: 78,26) Millionen Aktien.

Die Anleger zeigten sich in der Schweiz wie auch an den anderen Börsen in Europa in unveränderter Kauflaune. Gestützt wird diese von staatlichen Hilfspaketen in vielen Ländern und geldpolitischen Impulsen der Notenbanken, die Hoffnungen auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft schüren. Risikofaktoren wie die Gefahr einer zweiten Infektionswelle, die Spannungen zwischen Washington und Peking oder die Unruhen in den USA wurden unterdessen weitgehend ausgeblendet.

Zugegriffen wurde erneut vor allem bei Finanzwerten und Zyklikern. An der Spitze des SMI standen Swiss Re mit kräftigen Aufschlägen von 8,2 Prozent, auch Swiss Life (plus 5,1 Prozent) und Zurich Insurance (plus 6,1 Prozent) gehörten zu den Top-Gewinnern. Bei den Bankenwerten konnten Credit Suisse und UBS sich um 6,4 bzw. 4,7 Prozent verbessern. Der Technologiekonzern ABB rückte 5,1 Prozent nach vorne. Lafargeholcim verzeichneten ein Plus von 5,0 Prozent. Kaum gefragt waren indessen erneut vermeintlich defensive Werte. Das Index-Schwergewicht Nestle verbuchte mit einem Plus von 0,9 Prozent vergleichsweise magere Aufschläge. Auch Novartis (minus 0,1 Prozent) und der Duftstoff-Hersteller Givaudan (plus 1,2 Prozent) hinkten dem Markt deutlich hinterher.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2020 11:54 ET (15:54 GMT)