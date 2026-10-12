Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
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12.10.2026 17:52:42
Aktien Schweiz steigen weiter - Sämtliche SMI-Aktien im Plus
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es nach der festen Tendenz am Freitag zum Wochenauftakt weiter nach oben gegangen. Deutlich gestiegene Ölpreise wurden dabei ebenso weggesteckt wie an den anderen Plätzen in Europa.
Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 13.878 Punkte. Sämtliche 20 SMI-Werte beendeten den Tag mit einem Plus. Umgesetzt wurden 14,79 (Freitag: 16,16) Millionen Aktien.
Insgesamt war die Nachrichtenlage sehr dünn. Im unmittelbaren Vorfeld der Berichtssaison der Unternehmen dominierte aber Zuversicht, dass die Ergebnisse gut ausfallen werden. Als stützende Faktoren wurde von Marktteilnehmern auf die anhaltende Ruhe an den Anleihemärkten verwiesen und jüngste Entspannung in den Handelsbeziehungen zwischen der EU und China. Genannt wurde daneben die von US-Präsident Trump erklärte "Energie-Waffenruhe" im ukrainisch-russischen Krieg.
Größter Gewinn er im Leitindex SMI war die Galderma-Aktie mit einem Zugewinn von 1,9 Prozent. Auch Sandoz, der zweite Neuling im SMI, verteuerte sich um 1,9 Prozent. Zu Galderma hieß es, hier hätten weiter jüngste positive Studiendaten nachgewirkt.
In der zweiten Reihe ging es für ams-Osram um 5,9 Prozent abwärts, wobei europaweit Aktien aus dem Halbleitersektor verkauft wurden. Marktbeobachter vermuteten dahinter Bedenken, was die Rentabilität der hohen KI-Investitionen betrifft, was deren Nachhaltigkeit in Frage stelle.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 11:53 ET (15:53 GMT)
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Analysen zu Galderma
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|21,00
|-1,41%
|Galderma
|179,50
|-0,19%
|Sandoz
|76,82
|1,13%
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