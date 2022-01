Aktien Schweiz von China-Daten gestützt - Credit Suisse sehr schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Positive Wirtschaftssignale aus China haben am Montag die europäischen Börsen gestützt und auch den schweizerischen Aktienmarkt beflügelt. Das chinesische BIP war 2021 kräftig und deutlicher als gedacht gewachsen. Zwar ließ die Wachstumsdynamik in den letzten Monaten des Jahres weiter nach, die Notenbank reagierte jedoch prompt mit der Senkung zweier Zinssätze, um das Wachstum 2022 zu stabilisieren. Impulse aus den USA fehlten wegen des Martin-Luther-King-Feiertages. Der SMI legte um 0,9 Prozent auf 12.633 Punkte zu. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 29,98 (zuvor: 29,75) Millionen Aktien.

Den Aufreger des Tages lieferte die Credit Suisse, die Aktie stellte mit minus 2,3 Prozent das SMI-Schlusslicht. Bei der schweizerischen Großbank kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Antonio Horta-Osorio trat mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratspräsident nach nur wenigen Monaten im Amt zurück. Er wird durch den früheren UBS-Manager Axel Lehmann ersetzt, der seit Oktober 2021 im Verwaltungsrat der Credit Suisse sitzt. Horta-Osorio hatte den Posten erst vergangenes Jahr übernommen und sich einen folgenschweren Fauxpas geleistet. Mit der Situation vertraute Personen sagten, es sei um Verstöße Horta-Osorios gegen Corona-Quarantäne-Auflagen sowie bei der Nutzung von Firmenflugzeugen gegangen. "Der Kurs leidet unter permanentem Störfeuer", sagte ein Händler mit Blick auf den Abschlag der Aktie. Dabei gehe es nicht nur um personelle Turbulenzen, sondern auch um Verluste aus dem Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos Capital und den Greensill-Skandal.

Mit den guten China-Daten waren im Luxusgütersektor Richemont (+3,6%) und Swatch (+2,2%) gesucht. Für beide Unternehmen stellt China einen wichtigen Absatzmarkt. Nach einem positiven Analystenkommentar durch Berenberg kletterten Swiss Re um 1,3 Prozent.

Unter den Nebenwerten zogen Cicor um 2,3 Prozent an, der Entwicklungs- und Fertigungspartner will in Deutschland zukaufen. Leonteq (+1,3%) startet indes eine Kooperation mit VP Bank.

